Québec investit 62 M$ dans la formation des policiers

Le gouvernement du Québec annonce un investissement de 62,2 M$ sur cinq ans destiné à l’École nationale de police du Québec (ENPQ) afin qu’elle modernise la formation policière. L’objectif est que l’école puisse effectuer un virage technologique majeur, en plus d’adapter son offre de formation, d’agrandir ses installations et d’embaucher plus de personnel.

Parmi les nouveaux éléments du virage numérique, on compte l’intégration de la réalité virtuelle ainsi que de simulateurs de tir et de conduite au sein de l’école.

«Nous sommes convaincus que cette modernisation permettra d’offrir une formation avant-gardiste à nos ressources policières ainsi qu’aux aspirants policiers et policières et d’entrer dans une nouvelle ère d’enseignement, à la fine pointe de la technologie», explique le ministre québécois de la Sécurité publique, François Bonnardel.

Dès le 29 août, de nouvelles cohortes de 109 futurs policiers amorceront leur formation, faisant passer le nombre d’aspirants policiers formés annuellement à près de 1000. Ce chiffre représente une augmentation de 50%.

Un nouveau bâtiment de 30 000 pieds carrés sera aussi construit sur le campus de l’ENPQ pour déployer les nouvelles technologies.

.