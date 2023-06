L’alcool augmente les risques de noyade

Selon des données de la Société de sauvetage, l’alcool serait la cause de 30% des noyades annuellement au Québec. C’est dans ce contexte estival de sorties sur l’eau que l’organisation a lancé mi-juin sa nouvelle campagne de sensibilisation à la noyade, en partenariat avec Éduc’alcool.

«Avec l’été qui s’en vient, il est primordial d’être vigilant quand on va sur l’eau, comme sur un bateau de plaisance, explique le directeur général de la Société de sauvetage, Raynald Hawkins. Quand on boit un verre d’alcool sur l’eau, c’est comme si on en avait consommé trois.»

En effet, la chaleur du soleil, le vent, la déshydratation et le clapotis des vagues accentuent les effets ressentis lorsque l’on consomme une boisson alcoolisée. Ces effets diminuent notre temps de réaction et notre faculté de jugement, ce qui favorise la perte d’équilibre et augmente les risques de noyade.

«Sur l’eau, une belle journée peut vite s’assombrir». Vidéo de la campagne de sensibilisation de la Société de sauvetage. Lien: societedesauvetage.org.

«On peut passer du plaisir au drame en quelques secondes», assure la directrice générale d’Éduc’alcool, Geneviève Desautels. Depuis maintenant 34 ans, l’organisme à but non lucratif a pour but d’informer, de sensibiliser et d’éduquer la population québécoise sur les comportements responsables et conscients à adopter lorsque l’on consomme de l’alcool.

Les précautions à adopter

«Le but n’est pas de dire qu’il faut arrêter de prendre du plaisir en buvant, souligne Mme Desautels, mais de plutôt éduquer la population à boire de manière responsable, en se fixant des limites sécuritaires.» Cette dernière propose d’ailleurs une solution pour s’amuser tout en consommant de l’alcool: boire une boisson alcoolisée, puis un verre d’eau, puis une boisson sans alcool, et ainsi de suite. Cette technique permettrait de boire de manière sécuritaire, sans pour autant avoir l’impression de se restreindre.

«Il est important de noter que si vous conduisez un bateau motorisé, vous êtes passible des mêmes sanctions que celui du Code de la route, souligne M. Hawkins. Quand on conduit, on ne devrait pas consommer d’alcool.»

De plus, les deux organismes encouragent la population à désigner un surveillant pendant ces sorties sur l’eau, qui aura une certaine responsabilité du groupe. «Cette personne pourra par exemple désencourager les défis, car qui dit consommation d’alcool, dit aussi défis entre amis, qui sont la cause de beaucoup de blessures», affirme M. Hawkins.

La première chose à faire si l’on voit quelqu’un tomber à l’eau est de lancer un dispositif de flottaison le plus rapidement possible vers la personne pour qu’elle puisse venir s’agripper et remonter sur le bateau. «La majorité des embarcations sont équipées d’un sac à cordes, que l’on peut lancer vers la personne en danger», indique le directeur de la Société de sauvetage. Toutefois, si on voit la personne couler au fond de l’eau, il faut appeler le 911 le plus rapidement possible. «L’idéal serait que toutes les personnes à bord puissent porter une veste de flottaison», ajoute-t-il.

Selon des données de la Société de sauvetage, 8 personnes sur 10 auraient perdu la vie parce qu’elles ne portaient pas correctement leur veste de flottaison. La raison? Elles n’auraient pas évalué adéquatement les risques de se retrouver par-dessus bord.