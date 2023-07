Portrait des 82 années de la vie de Denise Bombardier

La chroniqueuse et polémiste Denise Bombardier s’est éteinte mardi matin après un peu moins de 50 ans de vie publique. Métro revient sur les 82 années de vie de ce monument féminin de l’espace médiatique québécois.

Denise Bombardier naît le 8 janvier 1941 dans une famille d’ouvriers de l’arrondissement de Villeray et se démarque par ses études. Après avoir réalisé un baccalauréat en arts et une maîtrise en science politique à l’Université de Montréal, où elle a été la présidente de la section de l’université du Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN), Denise Bombardier fait un doctorat en sociologie à la Sorbonne.

Une première dans l’animation

À partir de 1975, Mme Bombardier anime plusieurs émissions sur la chaîne télé de Radio-Canada, comme Présent international, Hebdo-dimanche, Entre les lignes, Raison Passion et Les idées lumières.

De 1979 à 1983, elle fait de Noir sur blanc la première émission d’affaires publiques animée par une femme au Québec. Denise Bombardier y reçoit, entre autres, le premier ministre canadien Pierre Elliott Trudeau, deux présidents français et la première femme première ministre d’Israël, Golda Meir.

Sa carrière radio-canadienne prend fin en 2003, après qu’elle a tenu des propos contre le mariage gai lors d’un débat avec le porte-parole des Archives gaies du Québec à l’émission Le Point, qu’elle anime.

Une vie de polémique

En plus de son animation, Denise Bombardier est bien connue pour ses chroniques et ouvrages qui ont mené à de nombreuses polémiques.

Sur le plateau de l’émission Apostrophes en 1990, elle a été la première à répliquer à l’auteur pédophile Gabriel Matzneff pour dénoncer son comportement, ce qui a fait couler beaucoup d’encre.

Ses positions sur la langue, férocement contre les anglicismes et le joual, l’ont ensuite fait connaître comme une importante défenderesse du français. Le documentaire Denise au pays des Francos retrace son passage dans les communautés franco-canadiennes, à la suite de déclarations controversées au sujet de l’état du français au sein de celles-ci.

Conservatrice sur de nombreux sujets, Denise Bombardier n’hésitait pas à parler contre les «wokes» et la théorie du genre dans les chroniques qu’elle publiait au Journal de Montréal depuis 2014. Avant de rejoindre le média écrit de Québecor, elle écrivait de manière hebdomadaire pour Le Devoir, de 2001 à 2012.

Laisser sa marque

En plus d’un prix Gémeaux et d’un prix MetroStar pour son travail d’animation, elle est reçue comme chevalier de la Légion d’honneur en 1993 (puis au grade d’officier en 2009) et chevalier de l’Ordre national du Québec en 2000. Elle a aussi reçu le prix Reconnaissance de la francophonie en 2010 et est devenue membre de l’Ordre du Canada en 2016.

«Journaliste, auteure, animatrice et essayiste, elle aura marqué le Québec et la Francophonie par son amour inconditionnel de la langue française et son franc-parler. Nous nous souviendrons d’elle pour sa force extraordinaire, son esprit et son grand humour, qu’elle aura eu jusqu’à la dernière heure», a déclaré par voie de communiqué sa famille à l’annonce de son décès.

L’annonce de la mort de la chroniqueuse a fait vivement réagir, autant ses admirateurs que ses opposants idéologiques.