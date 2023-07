COVID-19: les dernières directives touchent à leur fin

Toutes les directives relatives à la COVID-19 encore en place seront levées à partir du 19 juillet 2023, a annoncé le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). La nouvelle s’inscrit dans un contexte de l’amélioration continue de la situation épidémiologique et en réponse à la «reprise progressive de la normalité» des derniers mois.

En effet, en ce qui concerne le port du masque et l’isolement dans les environnements de soins, malgré la levée de l’obligation générale du port du masque en avril dernier, certaines situations exigeaient toujours le port du masque (en cas de contact étroit avec une personne atteinte de la COVID-19 ou en cas d’épidémies).

Ces exigences ne seront plus en vigueur à partir de cette date.

De plus, dans tous les environnements de soins, y compris les centres d’hébergement et de soins de longue durée, la durée de l’isolement pour les patients (contact étroit) est maintenant réduite à 5 jours.

Cela vient en ligne avec plusieurs avis publiés par l’Institut national de la santé publique (INSPQ), qui a mis à jour ses recommandations concernant la prévention et le contrôle des infections dans différents milieux du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS). La COVID-19 est maintenant intégrée dans une gestion plus globale des infections respiratoires.

En outre, une campagne de vaccination automnale est en préparation pour protéger contre les infections respiratoires (COVID-19, grippe saisonnière, pneumocoque). Le MSSS attend les recommandations du Comité sur l’immunisation du Québec et communiquera les informations en temps voulu.