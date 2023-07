Le gouvernement ajoute 140 M$ par an pour les bourses d’études

Le gouvernement a ajouté un investissement annuel de 140 M$ au programme d’Aide financière aux études (AFE). L’initiative, qui entrera en vigueur dès la prochaine rentrée, vise à soutenir les étudiants, notamment ceux qui ont des enfants à charge.

Cette mesure augmentera la partie des aides accordées sous forme de bourses pour les parents qui étudient à temps partiel tout en étant considérés comme étudiants à temps plein. Elle devrait coûter environ 16 M$ par an et pourrait bénéficier à près de 9 000 étudiants.

En outre, le gouvernement a également prévu d’ajuster certains paramètres du programme d’aide financière aux études pour tenir compte de l’inflation, à un coût annuel d’environ 49 M$.

L’investissement comprend également une bonification permanente des frais de subsistance qui avait été temporairement mise en place pendant la pandémie de COVID-19. Cela représente un coût supplémentaire de 75,6 M$ par an, avec des augmentations de 96 $ par mois pour les étudiants vivant chez leurs parents et de 205 $ par mois pour ceux qui vivent ailleurs.

«C’est une façon concrète de favoriser la poursuite des études et le retour à celles-ci. L’aide financière aux études assure l’accessibilité aux études supérieures à toutes et tous, quels que soient le parcours de vie et le cheminement choisi», estime Pascale Déry, ministre de l’Enseignement supérieur.