Cannabis: des promotions qui ne respectent pas la loi

Une analyse récente du contenu de plateformes en ligne promouvant le cannabis a permis de révéler une série d’observations préoccupantes, soulignant des problématiques de santé publique. L’étude, réalisée par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), révèle qu’une très faible proportion des promotions observées respecte les autorisations, obligations et interdictions définies par la Loi sur le cannabis.

Ces promotions comportent régulièrement des caractéristiques attrayantes pour les jeunes. Cela peut comprendre par exemple la présentation des produits hors de leurs emballages réglementaires, des couleurs vives et variées, et une mise en valeur d’arômes fruités et sucrés.

Le cannabis y est fréquemment associé à diverses activités quotidiennes, comme une composante essentielle de la routine matinale, comparable à la consommation de café. Il est également souvent promu comme un produit à consommer lors d’activités sportives ou de loisirs, en association à des expériences positives.

L’étude note que le contenu en ligne souligne souvent les propriétés naturelles ou biologiques du cannabis, parfois associé à des sentiments de relaxation ou de bien-être. Ces représentations peuvent conduire à la perception que le cannabis est «sûr» ou moins nocif que la consommation d’alcool ou de tabac, en particulier auprès des jeunes, estime l’INSPQ.

Les comestibles et les produits de vapotage vantés

Les produits promus le plus fréquemment sont les comestibles et les extraits liquides de vapotage de cannabis. Ils sont en effet attrayants pour un public non initié ou pour des consommateurs existants en raison de leur discrétion et praticité.

Sur les médias sociaux, près de 60 % des publications contiennent des éléments pouvant inciter à la consommation, tels que des emballages stylisés. Plus préoccupant encore, 80 % de ces publications comportent des contenus spécifiquement interdits par la loi, tels que la présence de personnes ou l’association du cannabis à un certain style de vie.

L’analyse a été effectuée sur 2 769 publications et 55 sites web, incluant des pages Instagram, Facebook et Twitter de producteurs de cannabis, fabricants d’accessoires, la Société québécoise du cannabis (SQDC), et plusieurs détaillants hors Québec.

Les pratiques promotionnelles en ligne de l’alcool et du tabac sont connues pour contribuer à une augmentation de leur consommation par la population. Il est donc possible que ces promotions de cannabis en ligne aient contribué à l’augmentation de la consommation observée au Québec et au Canada depuis 2018.