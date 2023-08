Le taux de chômage en hausse au Canada pour un troisième mois consécutif

Le taux de chômage a légèrement augmenté de 0,1% au Canada au mois de juillet, atteignant 5,5%. Il s’agit d’une troisième hausse mensuelle consécutive, une première depuis les premiers mois de la pandémie de COVID-19.

Au Québec, le taux de chômage est resté stable, à 4,5%. En nombre absolu, Statistique Canada recense 100 000 nouveaux emplois supplémentaires au Québec par rapport à juillet 2022. «Principalement en raison de la croissance observée au cours de la deuxième moitié de 2022», précise l’organisme dans son bulletin quotidien.

À l’échelle du pays, les secteurs de la construction ainsi que de l’information, de la culture et des loisirs ont été les plus affectés, perdant respectivement 45 000 (-2,8%) et 16 000 (-1,8%) emplois.

Par ailleurs, le salaire horaire moyen au Canada a augmenté de 5% entre juillet 2023 et juillet 2022. Le nombre d’heures travaillées a toutefois augmenté de 2,1% durant la même période.