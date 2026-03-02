Immigration: 2543 travailleurs qualifiés invités à la résidence permanente

Un nouveau groupe de 2543 immigrants ont été invités à demander un certificat de sélection du Québec dans le cadre du Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ). Montréal et Laval demeurent sous-représentées, le gouvernement souhaitant favoriser les régions.

Ce deuxième exercice de sélection pour l’année 2026 cible principalement les diplômés du Québec et les professionnels exerçant dans des secteurs prioritaires. Une attention particulière a été accordée aux travailleurs du secteur de la santé et des services sociaux. Notamment, tous les médecins possédant un document délivré par l’autorité de réglementation et répondant aux critères spécifiques du volet 3 ont été invités.

De plus, plusieurs invitations ont été envoyées à des professionnels du secteur manufacturier.

Montréal défavorisée

Contrairement au Programme de l’expérience québécoise (PEQ), qui favorisait majoritairement les candidats de la région de Montréal, le PSTQ favorise les immigrants installés à l’extérieur de Montréal et de Laval. Seulement 40% des invitations concernent ces deux régions.

Le ministère prévoit d’autres vagues d’invitations dans les mois à venir.

Les politiques migratoires des gouvernements provincial et fédéral favorisent de plus en plus l’immigration en-dehors des grands centres, selon Statistique Canada. Selon La Presse, la part d’immigrants qui s’installent dans la grande région de Montréal est passée de 83,1% annuellement à 65,3% entre 2020 et 2025.

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