Erin O’Toole rejeté de la chefferie des conservateurs

Les Conservateurs n’ont plus confiance en Erin O’Toole. Celui-ci a perdu un vote interne et n’est donc plus chef du parti fédéral.

Sur 119 députés du caucus, 45 ont soutenu son leadership, tandis que 73 ont voté pour son départ. Près du tiers des députés conservateurs avaient exigé un vote de confiance quant au statut d’Erin O’Toole.

Un nouveau leader sera nommé par intérim dès mercredi soir, avant que ne soit conclue une course à la chefferie. L’élu du Nouveau-Brunswick, John Williamson, a déjà démontré son intérêt pour le poste.

«En tant que chef intérimaire, je respecterai ce que notre mouvement, notre parti et notre caucus ont à dire, a indiqué M. Williamson. Je proviens du mouvement populaire de notre parti et j’ai un profond respect pour le Parlement.»

Avant de faire le saut en politique, M. Williamson a été conseiller de Stephen Harper.

Plus de détails à venir