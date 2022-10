Québec solidaire veut une femme présidente de l’Assemblée nationale

Manon Massé demande à ce qu’une femme soit nommée présidente de l’Assemblée nationale. La co-porte-parole de Québec solidaire souhaite que François Legault agisse en ce sens. Ce serait une première en 20 ans, depuis la nomination de Louise Harel (Parti québécois) en 2002.

Le Salon bleu n’a jamais été aussi proche de la parité qu’après l’élection du 3 octobre 2022. Sur les 125 parlementaires qu’il compte, 58 sont de sexe féminin, soit 46%. Si plus de la moitié des candidats solidaires étaient des femmes, sept des onze députés élus sont des hommes.

Une seule femme a occupé la présidence dans l’histoire du Québec, pendant une seule année. Ça ne peut pas rester un fait isolé, il faut que les femmes aient plus de place dans notre appareil politique. Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire

«Ma demande au premier ministre est bien claire: on est en 2022 et il y a plus de femmes à l’Assemblée nationale que jamais auparavant, il est plus que temps qu’on ait enfin une présidente. On est rendu là», estime la députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques.

Il en va aussi de la confiance dans les institutions, croit-elle. La future présidente – ou le futur président – de l’institution devra veiller à une bonne représentation démocratique, selon le parti de gauche. Québec solidaire met en avant la «distorsion» entre le vote populaire et la répartition des sièges au Salon bleu. «Avec la composition de cette nouvelle législature où le gouvernement occupe 72% des sièges malgré 41% des voix, il nous faudra une personne particulièrement rassembleuse et dévouée au bon fonctionnement du parlement. J’espère que François Legault ira dans cette direction en nommant une présidente au leadership rassembleur», lance Mme Massé.