Le PLQ ouvert à rendre facultatif le serment

Selon TVA Nouvelles, le Parti libéral du Québec (PLQ) serait ouvert à rendre le serment au roi facultatif.

Le PLQ pourrait ainsi rejoindre le camp de Québec Solidaire (QS), qui a finalement décidé de prêter serment au roi ce matin, pour tenter de déposer un projet de loi et ainsi renverser cette décision.

Rappelons que deux semaines plus tôt, les députés de la Coalition avenir Québec (CAQ) et ceux du PLQ avaient prêté allégeance au roi Charles III et au peuple du Québec.

Pour le moment, les élus du Parti Québécois (PQ) défient encore le parlement et demeurent toujours opposés à l’idée de prêter serment au roi.

Plus de détails à venir.