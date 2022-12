L’accès au Salon bleu interdit aux élus du PQ

Le Parti québécois perd son pari. L’accès au Salon bleu a été interdit aux trois péquistes, car ils ont refusé de prêter serment au roi Charles III.

C’est la nouvelle présidente de l’Assemblée nationale, Nathalie Roy, qui a pris cette décision. Elle maintient donc le verdict de l’ancien président en place, François Paradis.

«[De prêter serment au roi ou non] est une question légitime avec laquelle on peut être d’accord ou non, a expliqué Mme Roy. Il ne revient pas à la présidence de changer cette règle. On ne peut déroger à une disposition législative.»

«Pour éviter des contestations judiciaires, ça prend un projet de loi», a commenté le premier ministre François Legault. La CAQ s’engage d’ailleurs à déposer un projet au cours de la prochaine semaine. «Moi, le premier, je n’aime pas prêter serment», ajoute-t-il.

On veut travailler pour aider les Québécois à faire face à l’inflation. Si le PQ a d’autres priorités, c’est leur choix. François Legault, premier ministre du Québec

Québec solidaire s’oppose aussi au serment au roi. Mais les élus solidaires ont préféré prêter serment, puis s’engager à proposer un projet de loi pour rendre cette disposition facultative. Le parti de gauche pourrait déposer ce projet dès cette semaine.

La position des libéraux concernant le serment au roi est demeurée floue pendant plusieurs semaines. Mais un pilier du parti, André Fortin, a publiquement affiché jeudi son opposition au serment. «Je n’ai rien contre le roi lui-même, je suis certain que c’est une bonne personne. Mais la monarchie ce n’est pas quelque chose que je porte particulièrement dans mon cœur», a commenté le député de Pontiac.

