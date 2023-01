Victor Pelletier, candidat de la CAQ dans Saint-Henri-Sainte-Anne

Victor Pelletier sera le candidat de la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans la circonscription de Saint-Henri–Sainte-Anne, à l’approche de l’élection partielle à venir. Le premier ministre François Legault en a fait l’annonce le jeudi 26 janvier lors d’un cocktail de militants dans un hôtel de Laval.

Élu président de la Commission Relève de la Coalition Avenir Québec en novembre 2022, le jeune homme de 22 ans complète un baccalauréat en communication et politique à l’Université de Montréal.

Nous sommes fiers de vous présenter notre candidat dans Saint-Henri–Sainte-Anne, @Vict_Pelletier, en vue de l'élection partielle.



✅Passionné de politique et impliqué socialement depuis déjà plusieurs années, il complète un baccalauréat en communication et politique à l'UdeM. pic.twitter.com/RkOKuiMfNO — Coalition Avenir Québec (@coalitionavenir) January 27, 2023

Il a participé à la refonte du Conseil des régions de la Relève de la CAQ et s’est engagé auprès du Comité d’Action Local de la CAQ et du Carrefour-Jeunesse-Emploi de Blainville.

« Je suis très fier de présenter Victor comme candidat de la CAQ dans Saint-Henri-Sainte-Anne. C’est un jeune homme brillant, impliqué et dévoué. Victor a le Québec tatoué sur le cœur, la politique le passionne et il veut représenter les jeunes et tous les citoyens de la circonscription. Vive la jeunesse!», s’est enthousiasmé le premier ministre du Québec, au moment de dévoiler la nouvelle.

Depuis 2018, Victor Pelletier est l’attaché politique du député Mario Laframboise.

« Je suis un homme de terrain et d’action et je prends l’engagement de m’investir pour le bien commun des gens dans Saint-Henri–Saint-Anne, celui des familles, des jeunes, des aînés, des organismes communautaires et des gens d’affaires», a déclaré Victor Pelletier.

Rappelons que la date du scrutin n’est pas encore fixée. La circonscription quant à elle demeure vacante depuis le départ de l’ancienne cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ) Dominique Anglade.