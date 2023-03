Justin Trudeau débarque sur YouTube

Clap comme un vidéaste et invitation à cliquer sur le bouton «s’abonner»: le premier ministre Justin Trudeau devient youtubeur. Justin Trudeau a lancé sa chaîne YouTube ce mardi depuis son bureau à Ottawa. Le premier ministre proposera des vidéos de ses rencontres avec des Canadiens et des dirigeants mondiaux.

Dans sa vidéo d’introduction, Justin Trudeau assure que cette nouvelle chaîne offrira «une opportunité de voir ce qu’on est en train de faire en Chambre, pourquoi on le fait, de répondre directement à vos questions et être engagés sur des enjeux qui vous tiennent à cœur».

Huit autres vidéos sont en ligne, en français et en anglais, dont une de type «questions et réponses» où le premier ministre canadien apparaît décontracté, les manches de sa chemise relevées. Le contenu de la chaîne de Justin Trudeau sera plus personnel que celui diffusé sur la chaîne YouTube du ministère, où sont uniquement publiées les prises de parole du premier ministre.

Il y a deux semaines, François Legault lançait son balado Bonjour tout le monde, dans lequel le premier ministre du Québec s’entretient avec différents invités.