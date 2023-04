Ensemble Montréal réduit considérablement sa dette

Ensemble Montréal, le parti politique municipal formant l’opposition officielle, a réduit sa dette de 100 000 $, selon ses états financiers de 2022. Le parti de Valérie Plante, Projet Montréal, a quant à lui recueilli un nombre record de donateurs pour une année non électorale.

«On est dans une formule gagnante», se félicite le chef de l’opposition, Aref Salem. Son parti a récolté plus de 128 000 $ en contributions et adhésions en 2022 et il prévoit amasser des sommes encore plus importantes cette année.

En trois évènements de financement depuis le début de 2023, 75 000 $ auraient été amassés par Ensemble Montréal. Il reste tout de même au parti plus de 381 000 $ à rembourser.

M. Salem juge que cet engouement vient de «l’usure de l’administration, qui est toujours en réaction plutôt qu’en action». La décision du gouvernement provincial de mener une enquête publique sur l’incendie du Vieux-Montréal, comme son parti l’a demandé, l’amène à penser qu’Ensemble Montréal représente mieux l’avis de la population que le parti de la mairesse.

Ensemble Montréal a accueilli à la fin février un nouveau directeur général, Jean-François Kacou. «Il va nous faire rayonner et faire la connexion avec la population selon un plan d’action qu’il va mettre en place», affirme Aref Salem, qui insiste sur le fait qu’il s’agit d’une «perle rare».

Bilan record pour Valérie Plante

Le parti de la mairesse dresse aussi un bon bilan de 2022 alors qu’il a atteint son record de financement hors période électorale.

Projet Montréal a récolté, en 2022, plus de 184 000 $ en donations, soit plus ou moins l’équivalent de ses résultats records de 2019. Par rapport à l’année 2019, le nombre de donateurs a cependant largement été dépassé en 2022: celui-ci a atteint 2043 l’année dernière, alors qu’il était de 1483 trois ans plus tôt.

«Après notre réélection en 2021, l’exercice financier de 2022 démontre que notre parti est sur des bases solides et que les Montréalais, de tous les quartiers de la ville, continuent de faire confiance à notre administration», s’est réjouie Valérie Plante, qui promet que cet appui la poussera à «aller plus loin et faire de Montréal une ville plus verte et plus agréable à vivre».

Les états financiers détaillés de tous les partis municipaux pour l’année 2022 sont accessibles à la population sur le site de la Ville de Montréal.