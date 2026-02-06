Contrats d’urgence pour les nids-de-poule à Montréal

Montréal va octroyer 10 contrats de colmatage des nids-de-poule à des entreprises privées afin de répondre à la dégradation des routes depuis le début de l’hiver. L’administration procédera au gré-à-gré, le dernier appel d’offre n’ayant attiré aucun soumissionnaire conforme.

L’état de la chaussée fait les manchettes encore plus que d’habitude cet hiver. Divers reportages ont montré la multiplication des nids-de-poule et des «nids d’autruche» sur les routes montréalaises.

Et pour cause: depuis le 1er janvier, Montréal n’a plus de contrat avec le privé pour complémenter le travail de colmatage des cols bleus. Ceux-ci ont d’ailleurs déclencher des moyens de pression dans le cadre de la renégociation de leur convention collective, dont une grève d’un jour tenue mercredi.

Le contrat privé permet à la ville-centre de venir en aide aux arrondissements. Ce sont les arrondissements qui sont responsables de l’entretien des routes.

La Ville de Montréal avait bien lancé un appel d’offres pour remplacer le contrat. Selon Claude Pinard, numéro deux de l’administration montréalaise, aucun des soumissionnaires n’était conforme. Par exemple, certains ne pouvaient assurer la qualité du produit à moins de 5 degrés Celsius.

L’appel d’offres demandait une solution mécanisée, ce qui permet d’accomplir le travail plus rapidement. En lieu et place, Montréal va octroyer 10 contrats à trois entreprises qui procéderont à du colmatage manuel – c’est-à-dire à la pelle.

Aujourd’hui, ce qu’on fait c’est une annonce d’urgence pour s’occuper des rues qui sont catastrophiques, qui sont devenues un enjeu de sécurité publique. Claude Pinard, président du comité exécutif de Montréal

3 M$ de plus pour les nids-de-poule

Ensemble, les contrats ont une valeur totale de 500 000$. À cela s’ajoute un transfert additionnel de 2,5 M$ qui sera alloué aux arrondissements spécifiquement pour le colmatage des nids-de-poule.

Les arrondissements de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Rosemont–La Petite-Patrie, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Ville-Marie et Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce recevron les montants les plus élevés à cause de la quantité de travaux historiquement entrepris et le nombre de plaintes reçues cette année. L’arrondissement de Saint-Laurent recevra aussi un montant substantiel à cause de sa taille.

Ces montants s’ajoutent à l’augmentation des transferts aux arrondissements déjà accordée avec le budget 2026.

Les citoyens peuvent alerter la Ville de la présence d’un nid-de-poule problématique en utilisant l’application 311 Montréal.