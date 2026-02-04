Une maison unifamiliale transformée en 26 logements sociaux

Cette maison située au 7965, boulevard de l’Acadie sera transformée en édifice comprenant 26 logements sociaux.

Un site pour une seule famille, ou pour 26? L’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension a autorisé mardi la construction d’un bâtiment résidentiel comprenant 26 logements sociaux sur un terrain actuellement occupé par une maison unifamiliale.

L’immeuble est situé dans Parc-Extension, au 7965, boulevard de l’Acadie. Le projet, mené par la coopérative d’habitation Monde-Uni, s’inscrit dans le Programme d’habitation abordable Québec de la Société d’habitation du Québec.

La réalisation de cet immeuble est prévue d’ici la fin de 2026.

Conçu à partir de modules préfabriqués, l’immeuble proposera principalement des studios et un rez-de-chaussée accessible aux personnes à mobilité réduite. Un aménagement paysager couvrira près de 68% du terrain, avec la plantation de six nouveaux arbres.

Maquette du projet de logements sociaux qui sera construit au 7965, boulevard de l’Acadie, dans Parc-Extension.

«La construction de logements sociaux sur le boulevard de l’Acadie répond concrètement aux besoins de la communauté de Parc‑Extension. En misant sur la construction préfabriquée, ce projet permet d’explorer des solutions innovantes et d’accélérer la création de logements», affirme Jean-François Lalonde, maire de l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Préservation des commerces locaux

En parallèle, le conseil a adopté une modification au Règlement de zonage pour interdire la conversion des locaux commerciaux en logements sur plusieurs rues de l’arrondissement. Cette mesure vise à protéger l’offre de commerces de proximité, notamment dans le secteur Villeray-Est. Selon l’arrondissement, le taux de locaux vacants et les conversions résidentielles «fragilisent déjà le tissu commercial».

L’interdiction s’applique également à d’autres rues, telles que les rues de Liège Ouest et Saint-Roch dans Parc-Extension, ainsi que la rue Legendre Est et l’avenue Émile-Journault dans Saint-Michel. Cette mesure ne concerne pas les locaux résidentiels déjà présents au rez-de-chaussée, mais empêche toute nouvelle conversion.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.