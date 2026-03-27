«Nuits Montréal», une certification pour le nightlife montréalais

L’administration Martinez Ferrada a annoncé une nouvelle initiative pour redynamiser la vie nocturne de Montréal en lançant la certification Nuits Montréal. Ainsi, un nombre sélect d’établissements dans certaines zones spécifiques pourraient bénéficier d’avantages comme des heures d’ouverture prolongées.

Cette démarche vise à soutenir et reconnaître les établissements qui contribuent à l’identité culturelle de la ville tout en promouvant des «pratiques festives responsables», indique la Ville dans un communiqué.

«Montréal est une grande métropole culturelle, reconnue pour son énergie vibrante et sa vie nocturne unique, qui sont essentielles pour renforcer notre attractivité culturelle et économique à l’international. Je tiens à remercier les établissements qui s’engagent à faire rayonner Montréal tout en se montrant responsables à l’égard de leur voisinage», a déclaré la responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française au comité exécutif, Andréanne Moreau.

21 établissements sélectionnés

À la suite d’un appel d’intérêt, 21 établissements ont été choisis pour leur contribution significative à la vie nocturne montréalaise. Ils sont répartis dans les arrondissements de Ville-Marie, du Plateau-Mont-Royal, de Rosemont-La Petite-Patrie et du Sud-Ouest.

Selon la Ville, ces lieux se distinguent par leur capacité à être des destinations culturelles importantes. Ils auraient aussi démontré une volonté d’intégration harmonieuse dans leur milieu de vie et un engagement envers des pratiques festives responsables.

Ces 21 établissements bénéficieront de prolongations des heures d’ouverture lors de soirées préautorisées. Ils pourront aussi demander une subvention de 5000$ pour financer des mesures de sécurité et de cohabitation.

Deux autres appels d’intérêt sont prévus d’ici la fin de 2026 pour élargir cette certification.

Voici les établissements ayant reçu la certification Nuits Montréal: Le Plateau-Mont-Royal Bar Datcha

Casa Del Popolo

Le Livart

Le Salon Daomé

L’Escogriffe

Quai des brumes Le Sud-Ouest Théâtre Beanfield Rosemont–La Petite-Patrie La Cale – Pub zéro déchet

Le Système Ville-Marie Bar Le Cocktail

Club Unity

ESC

Fonderie Darling

Le National

Le Studio TD

MTELUS

Newspeak

Place des Arts

Société des arts technologiques [SAT]

Stereo

Vino Disco

Trois «pôles de vitalité nocturne»

En plus des établissements individuels, trois pôles ont été identifiés pour leur dynamisme et leur sécurité:

Le boulevard Saint-Laurent entre Sherbrooke et Laurier;

Le Village sur la rue Sainte-Catherine entre Saint-Hubert et Cartier;

Le Quartier des spectacles, sur la rue Sainte-Catherine et sur le boulevard Saint-Laurent.

Carte des pôles ayant reçu la certification Nuits Montréal.

Ces zones regroupent plusieurs lieux culturels et commerciaux et jouent un rôle clé dans l’expérimentation de nouvelles pratiques pour répondre aux enjeux de la vie nocturne.

Pour faciliter le repérage des établissements engagés, la vignette Nuits Montréal sera affichée à l’entrée des lieux et des pôles certifiés.

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