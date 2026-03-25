Montréal dévoile son plan pour renforcer le français

L’administration Martinez Ferrada a présenté mercredi son plan d’action pour renforcer la place du français à Montréal. Intitulé Pour une métropole francophone qui rayonne, ce plan vise à promouvoir le français comme langue commune et levier de rayonnement au cœur de l’identité montréalaise.

Le déclin de la place du français à Montréal a été souligné à plusieurs reprises. Depuis quelques années, la part de francophones dans la métropole a glissé sous la barre de 50%. La place de l’anglais au foyer et au travail est notamment plus élevée chez les 18-34 ans que dans les groupes d’âges plus élevés.

Le plan Montréalais vise à faire de la Ville un modèle exemplaire de promotion de la langue française, notamment en s’assurant que la Ville et ses partenaires respectent les dispositions de la Charte de la langue française.

«Avec ce plan d’action, on se donne les moyens de montrer l’exemple, de créer des espaces où le français rassemble et de faciliter l’accès à la culture pour toutes et tous. On confirme le statut de Montréal en tant que métropole francophone des Amériques en misant sur ce qui fait notre force: notre créativité et notre ouverture sur le monde», affirme la mairesse Soraya Martinez Ferrada.

Par coïncidence, le plan est présenté alors que le PDG d’Air Canada, Michael Rousseau, est fustigé de toutes parts pour une vidéo uniquement en anglais où il offre ses condoléances aux victimes de l’accident d’avion à l’aéroport Laguardia, à New York.

Mobiliser, Engager, Rayonner: trois axes stratégiques

Le plan d’action 2026-2030 s’articule autour de trois grandes orientations: mobiliser, engager et rayonner.

L’administration veut notamment s’assurer que l’ensemble de ses services aient les outils nécessaires pour la maîtrise du français. Elle encouragera aussi l’utilisation du français auprès des partenaires externes.

L’engagement consiste à favoriser le français comme langue commune en soutenant les jeunes et en valorisant les cultures francophones. Des programmes seront créés pour la valorisation des projets créatifs dans les bibliothèques, les maisons de la culture, les organismes communautaires et les festivals.

L’administration Martinez Ferrada veut aussi positionner Montréal comme métropole francophone des Amériques en misant sur le français comme un avantage distinctif de l’expérience montréalaise. La musique francophone sera notamment favorisée dans les installations sportives.

Le plan d’action est disponible sur le site web de la Ville.

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