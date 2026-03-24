Nouvelle aérogare en juin pour l’aéroport de Saint-Hubert

Le Grand Montréal s’apprête à inaugurer son second aéroport d’importance le 15 juin 2026. La nouvelle aérogare qui sera mise en opération dans l’arrondissement Saint-Hubert, à Longueuil, promet d’améliorer l’accessibilité et l’efficacité du transport aérien pour les passagers du Grand Montréal.

L’aérogare est le fruit d’une collaboration entre Partenaires d’infrastructure YHU et le MET – Aéroport métropolitain de Montréal. Elle p

La structure, baptisée Terminal YHU, a une superficie de 21 000 m². Elle est prête à accueillir les opérations de Porter Airlines et de Pascan Aviation dès son ouverture. Ces compagnies proposeront des vols reliant diverses destinations canadiennes, couvrant le pays d’un océan à l’autre.

Le MET – Aéroport métropolitain de Montréal, sous la direction de son président-directeur général, Yanic Roy, ambitionne de faire de ce terminal un choix privilégié pour les liaisons directes.

«Pour les passagers du Grand Montréal, l’ouverture du terminal au MET offrira plus d’options pour les voyageurs et permettra aux compagnies aériennes de profiter d’une plus grande capacité aéroportuaire dans la région métropolitaine», a déclaré M. Roy.

L’aérogare déssert un bassin d’environ 3 millions de personnes vivant dans le centre et l’est de Montréal, la Montérégie et l’Estrie.

Un pas vers l’avenir du transport aérien

Avec l’ouverture du MET, Montréal rejoint les grandes villes mondiales qui disposent de plusieurs aéroports pour mieux desservir leurs citoyens et visiteurs. Cette nouvelle installation vise à devenir un hub important pour les liaisons directes, tout en répondant aux exigences modernes de durabilité et de réduction du bruit.

La nouvelle aérogare de l’aéroport de Saint-Hubert est accessible par les routes 116 et 112 ainsi que par l’autouroute 30. Une nouvelle navette reliera l’aéroport à la station de métro Longueuil–Université de Sherbrooke.

L’aérogare aura à terme une capacité de 4 millions de passagers par année.

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