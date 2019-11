Time Out Market Montréal est enfin ouvert!

On l’attendait depuis longtemps, le Time Out Market alimentaire de 40 000 pi2 abritant 16 restaurants, 3 bars, une cuisine de démonstration, une école de cuisine, une boutique et une immense salle à manger de 550 places au cœur du centre Eaton!

Jeudi dernier, l’expérience culinaire et culturelle Time Out Market commençait, pour le plus grand plaisir des gourmands de la métropole.

À quoi s’attendre en s’y rendant? À une nourriture savoureuse et innovante cuisinée par de grands chefs montréalais, à une ambiance de fête et de convivialité dans un décor somptueux dominé par le bois et des tons sobres, à des prestations artistiques transcendantes, à des alcools raffinés et choisis avec soin par des professionnels du domaine… On peut s’attendre à vivre un moment d’enfer, finalement!

De petits plats de rue

Il y a une panoplie de bons petits plats équilibrés et réfléchis au Time Out Market. Par exemple, il est impossible de résister à un bol de ramen tonkatsu du comptoir japonais Marusan. Les nouilles sont goûteuses et cuites à la perfection. Et que dire du bouillon, riche et rempli de mille et une saveurs issues du pays du Soleil levant!

Pour les amateurs de la gastronomie du sud-est de l’Asie, c’est Phong Thach et son équipe du Red Tiger qui prennent la relève en proposant des plats vietnamiens typiques inspirés de la cuisine de rue. Surtout, ne repartez pas sans avoir croqué dans leur bánh mì, préalablement trempé dans la soupe servie en accompagnement qui a pour fonction de remplir le pain des parfums du bouillon et de l’attendrir quelque peu.

Le Grumman ’78, qui s’est fait connaître par son célèbre food truck de cuisine fusion-mexicaine, propose bien sûr ses délicieux tacos faits de viande effilochée. Les copropriétaires, Gaëlle Cerf et Hilary McGrown, et leur acolyte, le chef Sébastien Harrison Cloutier, vous feront mettre la salade de jicama dans vos favoris de l’année, c’est garanti!

De fins menus

Les chefs le plus représentés au Time Out Market sont Charles-Antoine Crête et Cheryl Johnson, qui proposent des plats élaborés à trois comptoirs; Foodchain et ses salades fraîches et croquantes; Mont-réal Plaza Deli, qui offre des plats simples, mais rehaussés, comme la salade de crevettes croustillantes et de canard confit. Et finalement, on trouve la cuisine du fabuleux Montréal Plaza au comptoir Charles-Antoine Crête et Cheryl Johnson Chefs Signatures. On peut y déguster des plats délicats tels que le tartare du jour au popcorn et autres fantaisies culinaires du célèbre duo.

Pour les amateurs de pâtes italiennes qui apportent réconfort et satisfaction, ça se passe au comptoir du restaurant Il Miglio, de Claude Pelletier et Mélanie Blouin (aussi copropriétaires du Club Chasse et Pêche)! Le plat de campanelle aux champignons deviendra rapidement un incontournable du Time Out Market tellement il est bien exécuté; les pâtes cèdent sous la dent, la sauce est crémeuse sans être lourde ou trop abondante, alors que les champignons apportent de fines saveurs boisées et juste assez terreuses pour en faire un plat chaud d’hiver.

Les chefs Leigh Roper et Vincent Russell, quant à eux, vous feront vivre une expérience complètement différente avec leur feta chaud recouvert d’orange caracara brûlée, de courge poivrée et de graines de citrouille. Le tout est accompagné d’un petit pain bien huilé et rôti sur le gril, ce qui lui confère un fabuleux goût de poêle à bois d’antan.

Plaisirs sucrés

Au tour de Jeffrey Finkelstein, de la boulangerie Hof Kelsten, d’offrir des délices au comptoir Hof Sucrée. Le jello de truffe au chocolat a fait l’unanimité auprès des journalistes. Léger, onctueux et très chocolaté, il est accompagné d’une petite mousse à la noix de coco divinement douce sur la langue. Difficile de croire que ce dessert est sans gluten et végétalien!

La crèmerie Dalla Rose, qui permet aux habitants de Saint-Henri de se sucrer le bec depuis 2016, propose ses légendaires sandwichs à la crème glacée aux clients avides de sucreries. L’option végétalienne est faite de glace à la noix de coco farcie de fraises du Québec, alors que le sandwich original est fait de crème glacée à la vanille et farci au caramel salé.

Trois endroits où lever le coude

Le Time Out bar regorge de recettes de cocktails issues des meilleurs bars de la ville. Les mixologues du Coldroom, du Royal, du 4e Mur, du Gokudo, du El Pequeño, du 132 Bar Vintage, du Mal Nécessaire, de Perles et Paddock, du Cordova et du Pelicano apposent leur signature sur les cocktails qui seront servis à ce comptoir audacieux.

Le bar à bières suggère une belle sélection de bières de microbrasseries québécoises. Les broues médaillées de Dieu du Ciel et de Pit Caribou figurent parmi les préférées.

Le bar à vins rassemble des douzaines de bouteilles de toutes les régions viticoles du monde, que ce soit la France, l’Argentine ou les derniers produits du terroir québécois. On y propose du vin rouge, blanc et rosé, des bulles, et une sélection exclusive de vins naturels, orange, biologiques et végétaliens est au rendez-vous!

La liste complète des restaurants:

• Marusan

• Le Red Tiger

• Grumman ’78

• Foodchain

• Montréal Plaza Deli

• Charles-Antoine Crête et Cheryl Johnson Chefs signatures

• Il Miglio

• Club Chasse et Pêche

• Foxy

• Burger T

• Moleskine

• Romados

• Olive et Gourmando

• Paul Toussaint

• Hof Sucrée

• Dalla Rose