Time Out Market dévoile ENFIN ses chefs!

Il y a un an, on annonçait la venue d’un Time Out Market à Montréal. Ce marché gastronomique et culturel a fait fureur à sa première ouverture à Lisbonne au Portugal. Depuis, deux autres marchés ont vu le jour à Miami et à New York. Le président-directeur général de Time Out Market, Didier Souillat, révèle enfin les noms de quelques-uns des chefs qui feront partie du marché de Montréal. Sur les seize emplacements disponibles (il y a présentement 40 000 pieds carrés en chantier au Centre Eaton), huit ont trouvé preneur.

Les voici:

Normand Laprise du Toqué! Charles-Antoine Crête et Cheryl Johnson du Montréal Plaza Claude Pelletier et Mélanie Blouin du Club Chasse & Pêche Fernando et Manny Machado du Romados Fred St-Aubin, Catherine Bélanger et Bruno Braën du Moleskine Phong Thach du Red Tiger Claude Pelletier et Mélanie Blouin (à nouveau) pour Il Miglio Jeffrey Finkelstein du Hof Kelsten

Chacun des espaces proposera un concept différent: par exemple, Normand Laprise présentera Burger T, un restaurant où l’on travaillera des ingrédients de producteurs locaux afin d’offrir des burgers gastronomiques et écoresponsables, poursuivant ainsi la philosophie de Signé Toqué ! Quant à Phong Thach, il surprendra les Montréalais avec ses plats vietnamiens traditionnels et son menu inspiré de la cuisine de rue du sud du Vietnam.

Le menu créé par Claude Pelletier et Mélanie Blouin du Club Chasse & Pêche aura pour but de faire découvrir la cuisine gastronomique québécoise avec des plats tels qu’un risotto au cochonnet braisé, des lamelles de foie gras ou le duo homard & ris de veau.

«Il n’y aura pas de compétition entre les chefs, chaque emplacement aura son concept propre, explique Didier Souillat. Par ailleurs, les chefs se connaissent tous déjà et sont très enthousiastes à l’idée de participer à ce projet», ajoute-t-il.

En plus de l’offre gastronomique disponible, le Time Out Market proposera des activités culturelles diversifiées chaque semaine. «Nous souhaitons que Time Out Market devienne LA destination culturelle de la ville», précise M Souillat. C’est pourquoi la décision d’ouvrir au Centre Eaton a été prise: «le lieu est facilement accessible en métro, le réseau de souterrains de Montréal permettra aux gens de venir au marché sans même avoir à mettre le nez dehors pendant l’hiver; le jour, le marché séduira les travailleurs du centre-ville, alors que le soir, ce seront les gens habitant autour qui viendront voir un spectacle et manger un bon plat», conclut-il.

Les noms des 8 autres chefs qui feront partie de l’équipe de Time Out Market seront dévoilés à la fin de l’automne. Quant à l’ouverture du marché, il faudra attendre encore jusqu’à la fin de l’année pour en connaître la date.

La petite histoire:

«Time Out Market fait partie intégrante de l’héritage de Time Out, un magazine créé sur une table de cuisine à Londres en 1968 pour permettre aux gens de découvrir le meilleur de la ville. Depuis, les rédacteurs de Time Out ont écrit sur les meilleurs restaurants et bars, ainsi que sur les plus belles expériences culturelles. Aujourd’hui, une équipe de journalistes experts expérimentent et partagent les meilleures choses à faire dans 315 villes de 58 pays sur le web et les médias sociaux, dans des magazines et lors d’événements spéciaux. Cette sélection de bonnes adresses prend maintenant vie à travers Time Out Market.»