Le Cirque du Soleil prolonge ECHO au Vieux-Port de Montréal

Le Cirque du Soleil a annoncé une prolongation de son spectacle ECHO, sous le Grand Chapiteau au Vieux-Port de Montréal. Initialement prévu pour une durée limitée, le spectacle tiendra finalement l’affiche jusqu’au 31 juillet 2026.

La décision du Cirque du Soleil ajoute cinq semaines supplémentaires de représentations. Selon le Cirque, le spectacle ECHO a attiré près de deux millions de spectateurs à Montréal depuis sa création en 2023.

Un retour attendu

ECHO, qui a conquis le public montréalais avec ses acrobaties spectaculaires et son univers visuel moderne, est un récit contemporain qui explore les thèmes de la connexion et de la découverte. Il redéfinit l’expérience classique du Cirque du Soleil.

Au cœur de l’histoire d’ECHO se trouve le personnage de FUTURE, une jeune femme curieuse qui guide le public à travers un voyage de découverte et de connexion. Le spectacle promet une innovation audacieuse, mêlant des éléments visuels époustouflants à une narration captivante.

Les billets pour ces représentations supplémentaires sont disponibles dès aujourd’hui sur le site officiel du Cirque du Soleil.

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