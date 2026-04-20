Virginie Fortin dévoile son nouveau spectacle «Destin Fatal Mystère Total»

L’humoriste et comédienne Virginie Fortin revient sur scène avec un nouveau spectacle intitulé Destin Fatal Mystère Total. Ce troisième one-woman show, produit par Concertium, promet d’emmener le public dans un voyage à travers les réalités alternatives et les décisions passées, tout en conservant l’humour unique de Fortin.

Après avoir exploré le temps et l’espace dans ses précédents spectacles, Virginie Fortin s’intéresse cette fois aux réalités alternatives et aux mauvaises décisions qui suscitent le désir de changer le passé. Destin Fatal Mystère Total se veut à la fois profond et léger, troublant et hilarant, fidèle au style distinctif de l’artiste.

Virginie Fortin

Virginie Fortin est une artiste multidisciplinaire. Nommée «Découverte de l’année» au Gala Les Olivier en 2015, elle a notamment été en tournée avec Mariana Mazza et a fait partie de la distribution de la LNI et de SNL Québec. Elle est aussi connue comme comédienne et a été nominée au Gala Québec Cinéma pour son rôle dans 23 décembre.

Un «dernier» spectacle avant la fin du monde

«On va pas changer le monde avec un show d’humour, mais au moins on peut essayer de se consoler. Est-ce que l’humanité se porterait mieux si on avait pris d’autres décisions dans le passé? Qu’est-ce qu’on changerait si on pouvait retourner dans le temps? J’ai très hâte de vous partager à nouveau mes questionnements existentiels déguisés en bonnes blagues dans ce qui sera mon dernier spectacle d’humour», affirme l’humoriste.

«Ok non, pas mon dernier, mais on sait jamais. C’est quand même bientôt la fin du monde et c’est un peu accrocheur de dire que c’est mon dernier», s’empresse-t-elle à ajouter.

Destin Fatal Mystère Total sera en rôdage au Terminal Comédie Club et au Bordel Comédie Club avant d’entamer une tournée dans une vingtaine de salles de spectacle à travers le Québec, y compris à Longueuil, Sherbrooke, Québec, Saint-Jean-sur-Richelieu, Pointe-aux-Trembles et Gatineau.

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