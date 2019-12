Des huiles essentielles pour les petits maux du quotidien

La compagnie montréalaise Klorys, fondée par une naturopathe de formation, propose une gamme de produits réalisés à base d’huiles essentielles justement dosés pour répondre aux petits maux du quotidien.

Histoire

Caterina Caccese, la fondatrice de la compagnie, est initialement massothérapeute, mais s’est formée à la naturopathie et à l’aromathérapie voilà presque huit ans dans le but de développer ses compétences en médecine douce et accompagnement.

Par intérêt personnel, elle a commencé à concocter des produits de soin et de cosmétique à base d’ingrédients naturels pour elle-même et son entourage. Encouragée par leur succès, elle a ensuite décidé de fonder Klorys pour faire profiter davantage de gens des bienfaits de ces produits.

Produits

Ainsi est née cette gamme de petites fioles aux propriétés variées: lutte contre l’insomnie, lutte contre la fatigue, aide à la digestion, soulagement des migraines ou des symptômes hormonaux par exemple.

Pratiques et faciles à glisser dans une poche ou un sac à main, elles sont aussi idéales pour s’initier à l’aromathérapie quand on n’y connait rien. À commencer par le kit de sept mélanges, plus économique que l’achat à l’unité, qui ressemble à une véritable trousse de survie des temps modernes.

«J’ai créé cette trousse pour supporter les maux du quotidien comme le stress, l’insomnie, le mal de tête, la fatigue et les éruptions cutanées à la maison, explique Caterina. C’est une petite pharmacie à avoir chez soi et à utiliser en toute confiance puisque tous les mélanges sont justement dosés.»

Format original, le spray est fait pour être vaporisé directement dans la bouche, ce qui a au passage l’avantage de rafraîchir l’haleine.

Coup de cœur de Métro

Le Ravigotant. Stimule et énergise tout en apaisant le foie grâce à ses huiles essentielles de menthe poivrée et de citron. Un allié de taille pour survivre à la frénésie et aux ripailles de Noël, ou à offrir en guise de cadeau original !