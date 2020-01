Résolutions 2020: trois nouvelles activités à essayer

Début d’année rime régulièrement avec bonnes résolutions. Prendre soin de soi, essayer de nouvelles choses, manger sain, ou encore se remettre au sport.

Cette année, finis les courses dans le froid, les salles de gym bondées ou encore les cours de fitness trop intenses. On reprend l’année en douceur avec trois sports différents qui sortent de l’ordinaire.

Ballet hop!, la danse classique sans prise de tête

Avec maintenant plusieurs studios en ville, à Longueuil et à Trois-Rivières, les danseuses de Ballet Hop! proposent de se mettre, ou se remettre, à la danse classique tout en douceur.

Pour les équipes de cette école, la danse est avant tout un sport à exercer avec plaisir. Finis les collants et tutus trop serrés, bonjour aux chaussettes multicolores, aux professeurs souriants et à une ambiance décontractée et décomplexée. Petit, grand, homme, femme, enfants: tout le monde est le bienvenu à Ballet Hop!.

L’école propose un choix important de pratiques différentes, dont des cours techniques de différents niveaux, des cours à la barre, au sol, de danse contemporaine, de yoga ou encore de stretch.

Milan Pole Dance Studio, pour prendre de la hauteur

Malgré les idées reçues, la pole dance n’est pas réservé aux danseuses de club. Une pratique qui se démocratise de plus en plus, bien plus physique qu’il n’y paraît. Celle-ci demande force, tonus et coordination.

Situé dans le vieux Montréal, le studio propose également des cours de yoga, des cours travaillant la flexibilité et la musculation et différentes variantes de pole dance.

Un véritable challenge pour le début d’année, et un excellent moyen de se muscler. Parfait pour nos nouvelles résolutions!

Si vous souhaitez découvrir cette danse avant de grimper la barre à votre tour, le studio propose un spectacle annuel composé de chorégraphies créées par les élèves. À voir!

Développer sa confiance en soi chez Arabesque Burlesque

Boas, éventails, gants en soie, masques et paillettes… les accessoires burlesques en font rêver plus d’un. Le studio Arabesque Burlesque propose, lui aussi, plusieurs types de cours, certains plus physiques que d’autres.

Les enseignants y sont décontractés, drôles et passionnés, et transmettent leur amour de la danse aux élèves.

Cette pratique, encore peu connue du public, permet de travailler sa confiance en soi, de comprendre et de jouer avec ses émotions, son humour, sa volupté ou encore sa musicalité. Des parties intégrantes de la pratique.

Plus que quelques jours pour s’inscrire et se lancer dans la danse, avant le début de la session, le 13 janvier prochain.