Happening Gourmand, le festival culinaire hivernal à ne pas rater!

La 13e édition de l’événement Happening Gourmand fera bouillonner le Vieux-Montréal du 16 janvier au 9 février prochain.

Happening Gourmand, c’est quoi? C’est l’occasion de découvrir les meilleures tables du Vieux-Montréal à petit prix. Pendant le festival, 10 restaurants offrent des menus table d’hôte 3 services à 25$, 29$ et 35$, en plus des options de brunch à 17$. Et une toute nouvelle offre est proposée aux Montréalais cette année: des formules 5 à 7 à 12$, comprenant une entrée et une consommation.

Restaurants participants

Une préférence pour la cuisine classique ou contemporaine? Happening Gourmand promet d’assouvir les envies variées des Montréalais affamés.

Au Bevo Bar + Pizzéria, par exemple, on propose de commencer la soirée avec un «slider di salsiccia» alléchant fait de saucisses, de poivron grillé, d’oignon et de provolone servis sur un pain brioché avec mayo épicée, puis de faire suivre cette délicieuse entrée par la fameuse «pizza Cotto et bocconcini», garnie de sauce tomate maison, de prosciutto cotto, de champignons portobellos, de mozzarella et de bocconcini, le tout cuit au four à bois. Et de terminer ce repas en beauté avec la «pizza Nutella» comme dessert.

Quant au Verses Bistro, son ambiance et son menu promettent une soirée parfaite en amoureux. La cuisine française est au menu! Le consommé de queue de bœuf, la truite confite de la Ferme piscicole des Bobines et la poire pochée à l’hibiscus sur un biscuit à la frangipane avec glaçage au chocolat croustillant ne décevront pas les amateurs de bonne cuisine française.

Le menu table d’hôte du nouveau Jacopo n’est pas en reste, bien au contraire! Le «risotto di zucca» à la courge, au gorgonzola et à la ciboulette est crémeux et savoureux, et le veau grillé «costata di vitello» aux champignons glacés au balsamique, servi avec une purée de pommes de terre et tomates rôties offre un équilibre parfait entre délicatesse et acidité.

Pour ceux et celles qui préfèrent se faire plaisir plus tôt en journée, les œufs à la florentine du Maggie Oakes, l’omelette au fromage de chèvre Okanagan de la Taverne Gaspar et la poutine déjeuner du Méchant Bœuf sauront satisfaire les appétits les plus voraces.

Et pour les travailleurs du Vieux-Montréal qui aiment bien se détendre devant un cocktail et quelques entrées avant de rentrer à la maison, le Jacopo, le Méchant Bœuf, la Taverne Gaspar, le Bevo Bar + Pizzéria et le Maggie Oakes proposent des formules Aperitivo généreuses et originales.

Les 10 restaurants participants: