Exposition. Lorsque le thermomètre monte à 40 degrés, ou que des pluies torrentielles s’abattent sur la métropole, rendez-vous au musée Pointe-à-Callière pour découvrir l’exposition À table! Le repas français se raconte.

La France a élevé l’art de la table à un niveau tel que l’UNESCO a reconnu en 2010 le repas gastronomique français comme faisant partie du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Jusqu’au 13 octobre, le public est invité à découvrir les origines de la gastronomie française dans cette exposition qui raconte les traditions et les pratiques culinaires dans un contexte d’art de vivre.

Installée sur les deux étages de la Maison-des-Marins, le plus grand espace consacré aux expositions temporaires de Pointe-à-Callière, À table! Le repas français se raconte plonge le visiteur dans l’élégance, la beauté, la rigueur et le raffinement au fil de rencontres surprenantes et d’anecdotes savoureuses. On découvrira entre autres comment les monarques, les philosophes, les gastronomes et les artistes ont interprété la gastronomie française au fil des siècles, et à quel point elle a influencé leur pensée.

La participation du Musée­ national de céramique, du Musée national Adrien Dubouché­ – La Cité de la céramique, Sèvres et Limoges ainsi que de plus d’une quinzaine d’autres prêteurs prestigieux de la France et du Canada permet à Pointe-à-Callière de rendre hommage au repas gastronomique des Français et de célébrer l’attachement à la bonne chère, à la convivialité, au plaisir du bien-manger et du bien-boire ensemble.

En plus des photos et des vidéos illustrant les personnages qui ont influencé la cuisine française et les traditions culinaires dans le monde, l’exposition présente des porcelaines et de la verrerie d’une grande délicatesse, des accessoires de cuisine des foyers français du XVIIIe siècle, des tapisseries, des pièces de collection de prestigieux musées français ainsi que de grandes maisons comme Hermès, Patrimoine Christofle ou Cristallerie Saint-Louis.

La cuisine sans aliment ne serait pas possible, que dire, cela serait une utopie! C’est pour cette raison que l’historique de l’arrivée des produits qui ont enrichi l’assiette des Français au fil du temps, comme les épices, le sel, le sucre, le thé, le café, le chocolat et l’alcool, est dressée. Les visiteurs pourront les découvrir en profondeur en participant à des jeux-questionnaires et en se transmettant les recettes françaises les plus tendance, du Moyen Âge à aujourd’hui.

Reconnue mondialement, la gastronomie française est un sujet passionnant qui a très peu été abordé par les musées. Cette exposition relève le défi de mettre en valeur, d’illustrer et d’expliquer le patrimoine immatériel qu’est le repas français. Il est fascinant de pouvoir retracer l’histoire de la France par l’intermédiaire de sa cuisine et de voir l’influence de la gastronomie dans les milieux politique, artistique et social de la France, mais aussi de partout dans le monde.

1000 Les visiteurs auront la chance d’admirer près d’un millier de pièces d’exception qu’il est très rare d’observer en un même endroit.

Dans le cadre de l’exposition À table! Le repas français se raconte, Pointe-à-Callière propose des activités à faire tout au long de l’été.

• 14 juillet

La grande tablée française!

Le musée célèbre la fête nationale française le 14 juillet de 12 h à 17 h en proposant un grand pique-nique extérieur. Apportez votre repas ou procurez-vous une boîte à lunch au kiosque sur place; du vin français, des cocktails et du pastis seront vendus à notre buvette française. Pour agrémenter votre pique-nique, profitez d’un jeu de pétanque et de la musique française de deux accordéonistes ou participez en famille à un atelier de toque de chef et de cocarde française. De plus, l’entrée au musée sera offerte à 50 % de rabais aux Français sur présentation d’une preuve de citoyenneté.

• 21 juillet

Atelier d’origami culinaire

Avec Miss Cloudy, les enfants pourront créer des œuvres en papier inspirées de la gastronomie française dans le cadre d’un atelier d’origami culinaire.

• 28 juillet

Ma maison en sucre

Vous avez toujours rêvé de créer votre propre pièce montée? Cet atelier permettra aux petits et grands de monter leur propre maison en sucre.

• 11 août

Atelier d’art de sel

Participez à un atelier collectif et créez une œuvre de dentelle en sel!

• 18 août

L’art et la gastronomie

Pointe-à-Callière souligne l’art culinaire grâce à deux ateliers artistiques créatifs. Éliane Berdat offrira un atelier de création d’aquarelle inspirée par les herbiers du XVIIe siècle, alors que l’équipe d’Atelier C proposera un atelier de collage inspiré du peintre Arcimboldo, qui faisait des portraits avec des végétaux et des fruits et légumes.