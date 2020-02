Un brunch pas comme les autres au Time Out Market

Le traditionnel brunch dominical se réinvente! La halle gourmande Time Out Market a lancé dernièrement les «brunchs du week-end», une expérience communale qui n’a rien de commun.

Le samedi et le dimanche, de 11 h à 15 h, les restaurateurs présents au Time Out Market offrent un ou deux plats de brunch signature. Difficile de ne pas succomber au risotto d’avoine aux bananes caramélisées au sirop d’érable du Club Chasse et Pêche, ou encore à la pizza-brunch recouverte de sauce Mornay, de bacon, de tomates, de sucrine et d’un œuf du Moleskine. Et pour ceux qui sont davantage en mode «traditionnel», le plat composé de deux œufs-bacon, rôties et pommes de terre du Mont­réal Plaza Deli saura combler leurs envies de déjeuner à la québécoise.

Et pour rendre l’expérience des plus complètes, des cocktails-brunch sont proposés, comme le Kimchi-Caesar, le Mimosa 2.0, le Tiki Bellini (mousseux servi avec du rhum noir, du Falernum et de l’ananas) et la IPA Michelada.

Time Out Market

705, rue Saint-Catherine Ouest