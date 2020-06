Ces quelques livres gourmands qui nous mettent en appétit

Il n’y a rien de plus agréable que de siroter une limonade sur la terrasse en feuilletant de beaux livres gourmands! Voici les nouveautés qui nous montrent ce que la cuisine a de plus beau.

L’huile d’olive au quotidien

Dans ce livre magnifiquement illustré, la cofondatrice des boutiques Olive & Olives, Claudia Pharand, met «l’or jaune» à l’honneur. Malgré le fait que l’huile d’olive détienne une place importante dans les cuisines d’ici, elle demeure méconnue. Le lecteur est guidé dans le choix de son huile d’olive, dans sa compréhension des appellations, dans l’évaluation du prix à payer, dans sa reconnaissance d’un produit frauduleux… Et pour rendre hommage au liquide doré tant convoité, l’autrice propose ses 50 recettes préférées pour l’apprêter à toutesles sauces.

22$, Les Éditions La Presse

Le Cuisinier rebelle 100 % poulet – Du four au BBQ

Antoine Sicotte revient en force avec un sixième livre de recettes qui met son ingrédient favori à l’honneur: le poulet. «C’est vraiment ma viande préférée pour réussir des repas super faciles à préparer. C’est une viande pas trop chère et délicieuse, qui se fait au BBQ comme au four! J’adore 100% du poulet: les ailes, les poitrines, les cuisses, la peau… rien ne se perd!» explique-t-il dans un communiqué. Totalisant 60 recettes faciles à réaliser et adorées par la famille, le livre est illustré de photographies des plats, mais aussi du Cuisinier rebelle et de son entourage.

37$, Les Éditions Cardinal

BBQ santé

La nutritionniste Geneviève O’Gleman propose un livre festif, coloré, rempli de soleil, de fraîcheur et de bonne humeur pour cuisiner sur le barbecue cet été. Néophyte de la briquette ou mordu du propane; tous les amateurs du barbecue trouveront leur bonheur dans ce livre qui tend à déconstruire les préjugés sur cet instrument de cuisine trop souvent réservé aux hommes. Des options végétariennes, des repas santé, de la simplicité et des repas savoureux… Voilà ce que Geneviève propose aux lecteurs dans ce livre qui met de l’avant des ingrédients locaux.

30$, Les Éditions de l’Homme

Et si on devenait pescétarien?

Pescé quoi? Comme l’autrice le précise sur la couverture de son dernier livre, le terme pescétarien ou pesco-végétarien désigne une personne qui ne mange pas de viande, mais qui consomme des poissons, des crustacés et des fruits de mer. Jo Pratt, cuisinière, styliste culinaire et présentatrice TV en Angleterre, propose 70 recettes destinées aux pescétariens aguerris et aux amateurs de poissons et de fruits de mer. Le livre est organisé en quatre chapitres: encas et plats légers, soupes et currys, plats principaux et enfin salades et accompagnement.

50$, Les Éditions Ulmer

Mangez local!

La nutritionniste Julie Aubé vous convie à prendre un an pour «locavoriser» votre alimentation! Rempli de recettes, d’astuces, de photos et de techniques de conservation, le livre de la passionnée d’alimentation permet de suivre le rythme des saisons et des récoltes. Ce guide est parfait pour les gens préoccupés par le lien étroit qui existe entre le contenu de l’assiette, la santé et l’environnement et qui souhaitent s’outiller pour développer de bons réflexes été comme hiver. Congeler, mettre en conserve, déshydrater ou lactofermenter? Julie répond à toutes ces interrogations!

30$, Les Éditions de l’Homme