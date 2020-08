Premier appartement: des essentiels qui résisteront aux déménagements

Les étudiants devant quitter le nid familial pour aller étudier dans une autre ville se voient dans l’obligation de déménager dans leur premier appartement ou en résidence. Il y aura bien sûr beaucoup de meubles bon marché, de lampes trouvées sur les petites annonces et d’ustensiles de cuisine grappillés ici et là, mais il y a des essentiels à se procurer afin de faciliter cette importante transition vers l’autonomie. Évitez la surconsommation (et assurez-vous d’avoir un sommeil réparateur et un dos en santé) en investissant immédiatement dans l’achat de ces 5 meubles.

Matelas

Il ne faut jamais faire de compromis sur le sommeil, et cela, peu importe son âge. Il faut même redoubler de rigueur à ce propos lorsque son cerveau est fortement sollicité par de longues études. Les matelas en boîte ont la cote depuis quelques années et c’est en grande partie dû à leur facilité de transport, leur aspect écologique, leur grande qualité et leur service axé sur la satisfaction du client. Des compagnies nord-américaines, tel Casper par exemple, proposent des matelas de mousse à mémoire qui aide à garder le corps au sec et au frais pendant le sommeil en plus d’offrir le soutien nécessaire à la colonne vertébrale.

Le matelas est livré dans une boîte d’assez petit format gratuitement et directement à la porte; idéal pour un premier appartement! Et il n’en prend que quelques minutes pour le déballer et le voir reprendre sa forme.

Vous n’aimez pas votre nouveau matelas? Pas de problème, une période d’essai de 100 nuits est offerte ainsi qu’un remboursement intégral en cas d’insatisfaction.

Chez Casper, il existe une gamme de prix convenant à toutes les bourses selon les besoins de chaque dormeur.

Quatre modèles sont offerts en format «double»:

Chaise de bureau

Au-delà de son apparence, de son prix ou de son format, la chaise de bureau est un élément ergonomique majeur pour le soutien du dos, des bras, des poignets, du cou… de tout le squelette finalement! Car avoue-le, vos fesses passeront beaucoup de temps assis sur cette chaise pendant vos études! Pour qu’elle soit considérée comme ergonomique, la chaise doit pouvoir s’ajuster globalement. Le fauteuil Hyken par exemple, on peut régler la hauteur, le support lombaire, les accoudoirs et l’appui-tête. Il y a également un basculement central avec un réglage de blocage de tension pour l’inclinaison. Son dossier élevé est parfait pour les grandes personnes, mais convient également aux plus petites.

Les troubles musculosquelettiques, tel le syndrome du canal carpien, sont très souvent causés par un ameublement inadéquat pour le travail de bureau, alors ne lésinez pas sur le choix de votre fauteuil de travail!

Fauteuil fonctionnel Hyken™ en maille technique, Staples, 300$ chez Bureau en gros

Bureau de travail

On sous-estime souvent l’importance du bureau de travail, pensant que seule la chaise en a. Par contre, les mauvais effets d’un bureau de fortune se font vite ressentir sur le squelette. Une simple table pour y déposer un ordinateur suffit rarement lorsqu’on étudie, car malgré l’étendue du numérique dans les écoles, les livres, crayons, cahiers et carnets de notes demeurent. La grande surface de ce bureau en forme de «L» est idéale pour passer d’une station de travail (ordinateur) à une autre (cahiers de notes) en conservant une bonne posture.

Le bureau peut être assemblé du côté gauche comme du côté droit pour plus de polyvalence. Il est également muni de deux étagères fixes, d’un tiroir central et de trois compartiments ouverts; le rangement nécessaire à un étudiant déménageant dans son premier appartement! De plus, sa finition d’essence de bois de couleur grise accentuée d’une armature en métal noir lui confère un «look» industriel qui perdurera dans le temps.

Bureau en coin réversible, gris et métal noir, 410$ (actuellement en solde à 370$), sur m2go.ca

Four à convection

Pas d’espace cuisine? C’est souvent le cas pour les étudiants habitant en résidence, et aussi pour ceux qui déménagent dans leur premier appartement. Il est tout de même possible de préparer des repas dans l’intimité de sa chambre. Ce four à convection est peut-être compact, mais il offre la même puissance d’une cuisinière traditionnelle. Les neuf fonctions préréglées facilitent son utilisation, donc inutile d’être un chef pour préparer une économique pizza vide-frigo ou une plaque de légumes grillés.

Beaucoup d’étudiants avouent ne pas manger suffisamment par manque d’argent. Cuisiner des ingrédients simples est la façon la plus économique de se nourrir, donc, avoir un ustensile ou deux de cuisine vous fera faire des économies. Oubliez les repas trop dispendieux de la cafétéria et rentrez préparer une petite poitrine de poulet!

Four à convection compact Livenza, De’Longhi, 230$ (actuellement en solde à 200$), chez Linen Chest

Cafetière

Chaud ou froid, sucré ou non, latté ou noir… les étudiants boivent des tonnes de café! Afin d’éviter les surchauffes, il vaut mieux s’assurer d’avoir un petit électroménager de qualité qui possède un arrêt automatique.

Cette cafetière est faite d’acier inoxydable et est munie de nombreuses fonctions pratiques. Par exemple, grâce à un système de numérotation (MultiServe Dial), il est possible de choisir parmi sept tailles d’infusion pratiques, allant d’une tasse simple sans capsule à une carafe pleine; terminé le gaspillage! Ou encore, son système Exactbrew qui offre une performance constante et optimale dans chaque tasse, calculant automatiquement le débit d’eau, la température et la vitesse pour chaque préférence de café. Son design élégant conviendra tant à un appartement d’étudiant qu’à un futur condo.

Cafetière MultiServe KF9050, Braun, 230$, chez Walmart