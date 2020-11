Tout chaud, tout beau! Les tendances alimentaires du moment

Chez Métro, on est toujours à l’affût des dernières tendances alimentaires pour vous faire découvrir le meilleur. Voici des produits fraîchement arrivés sur le marché que vous voudrez mettre dans votre assiette!

Chanvre à tartiner

L’entreprise québécoise Orijin, qui met le chanvre à l’honneur, présente sa nouvelle tartinade choco-chanvre. Végétalienne, sans huile de palme et ne comprenant que 4 g de sucre par cuillères à soupe, la tartinade n’est pas qu’un plaisir étalé sur une rôtie beurrée, elle est saine. La texture est à la fois onctueuse et texturée à cause de la combinaison du chocolat biologique et des graines de chanvre.



13$, sur orijin.bio

Pschitt iodé

Très originale, la gamme de sels liquide surprendra vos convives! Élaborés par Création Delicia, une entreprise québécoise spécialisée dans les produits d’épicerie biologiques de haute qualité, faits à partir d’ingrédients importés de la Tunisie, les sels sont disponibles en version originale et aromatisée (thym, romarin et poivre ou gingembre, aneth et ail). Ces sels uniques sont réduits en sodium, mais riches en minéraux et en oligoéléments.



7,65$, sur creationdelicia.com

Une tasse de santé

Pukka Herbes est une entreprise qui, non seulement sensibilise les gens aux pouvoirs des plantes sur la santé, mais qui se soucie également de leur goût. Chaque produit à base de plantes Pukka est certifié biologique. Les infusions sont rafraîchissantes, tonifiantes, réconfortantes… Elles aident à la concentration, à trouver le sommeil, à digérer… La rédaction a particulièrement aimé le coffret découverte qui comprend cinq infusions différentes.



28,50$, sur amazon.ca

Une marinade unique

Depuis plus de 25 ans, Gourmet Sauvage fait rayonner la gastronomie boréale à travers la cueillette de plantes et de champignons sauvages. Cette fois-ci, on propose des gousses d’asclépiades marinées. L’asclépiade est une plante comestible qui produit des gousses ressemblant à des câprons. Elles sont marinées alors qu’elles sont jeunes et tendres pour les transformer en un savoureux cornichon.



7$, sur gourmetsauvage.ca