Résidence Gounod: une maison toute en verticalité

Bâtie sur un terrain étroit du quartier de Villeray, la résidence Gounod est un modèle d’architecture qui tire profit de la verticalité pour maximiser sa superficie. Inspirée par l’environnement, son architecte Marie-Ève Issa, fondatrice du cabinet ISSADESIGN, a voulu offrir à ses occupants la possibilité de se reconnecter à la nature en plein cœur de la ville.

«Mon travail est très orienté par ma formation en design biophilique, qui consiste à intégrer des éléments naturels à l’habitat humain, explique-t-elle. Le projet, ici, s’inspire de la foret, avec beaucoup de matériaux bruts comme le bois et la pierre, et beaucoup de lumière naturelle pour dynamiser l’espace.»

En résulte cette demeure composée de deux unités de 1 845 pi2, idéales pour les petites familles. «L’ancien bâtiment qui occupait cet espace devait être démoli car il était trop délabré, poursuit l’architecte. À la place, on a créé un lieu convivial pour la maisonnée, où les clins d’œil à la nature se fondent harmonieusement dans l’environnement.»

La pièce maîtresse de la résidence Gounod

L’escalier, accessible dès l’entrée, joue le rôle de pièce maîtresse de la maison et de point de repère reliant les différents étages. Son design est inspiré d’un tronc d’arbre, entouré de lattes et surplombé d’un puits de jour qui offrent des jeux d’ombre et de lumière infinis.

Division de l’espace

Les aires de vie familiales occupent le rez-de-chaussée. Le sous-sol offre un coin salon, une chambre et une salle de lavage. L’aile des enfants se trouve au 2e étage tandis que le niveau supérieur est dédié à la suite parentale avec une salle de bain vitrée et l’accès à un toit-terrasse.

Matérialité

Les matériaux utilisés pour cette copropriété se veulent contrastants et élégants. L’objectif de l’équipe d’ISSADESIGN était de jouer avec le noir et le blanc, considérant que ces teintes sont intemporelles et donnent du caractère quand elles sont jumelées. Le parquet de bois en chevrons ajoute chaleur et élégance à la construction.

Source : V2com

Crédit photos : David Boyer