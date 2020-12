Des cadeaux de Noël qui font chaud au cœur

En cette ère pandémique, il est normal de manquer la présence de nos proches. Certains pourront être en famille à Noël, d’autres pas. L’achat en ligne à ce petit quelque chose de merveilleux en ce moment précis. Faites envoyer des cadeaux de Noël empreints de nostalgie à ceux que vous tiennent à cœur.

Livre photo

La compagnie Fujifilm Printlife vous offre la chance de créer un livre de photos personnalisé. Le procédé d’impression et le papier utilisé sont de qualité; les couleurs et les tons sont fidèles. La livraison est rapide (4-5 jours) et l’emballage est effectué avec minutie. Un de ces cadeaux de Noël qui traverse le temps!

Commence à 15$, sur fujifilmprintlife.ca

Des gourmandises

Quoi de plus réconfortant qu’un panier plein de victuailles? Allez déposer à la porte d’un être cher les plus délicieux items de la collection des fêtes de la boulangerie l’Amour du pain. Fougassette au saumon fumé, épi dijonnais, brioche figue et porto, pain canneberges et citrouille, kougelhopf au chocolat…

Quatre succursales: Boucherville, Brossard, Griffintown et Vieux-Montréal. Réservation sur lamourdupain.com

Dans le sens du poil

Les hommes sont de plus en plus fervents des soins du visage et en particulier de la barbe. C’est vrai que ça rafraîchit de s’occuper de ses poils du visage! L’entreprise québécoise Groom propose un coffret découverte parfait pour se faire du bien. Il contient cinq items: huile à barbe CONIFÈRE – Bergamote & Lavande, huile à barbe SANTAL – Tabac & Épices, huile à barbe CITRUS – Herbes Mer, nettoyant à barbe et un peigne pliant poli à la main.

Doux arômes reposants

La marque Céla propose une nouveauté qui apaise l’esprit et le derme. La Crème Violette est infusée du complexe signature Céla; un mélange de plantes médicinales canadiennes, de beurres et d’huiles. Le beurre corporel embaume la lavande qui encourage la relaxation et favorise le sommeil; une bouchée de douceur…

Hummm… Un bon café!

Qui n’a pas cette pensée en prenant la première gorgée du matin? Offrir un café de grande qualité, torréfié par les meilleurs artisans du Québec; voilà un cadeau qui enjolivera les vacances de Noël un peu triste de votre meilleur ami! Zab Café propose une boîte découverte de trois sacs de café «coups de cœur» du moment absolument parfaite pour l’occasion!

Un moment pour soi

Les déplacements sont extrêmement limités, mais il est encore possible de se rendre dans son institut de beauté préféré pour recevoir un soin relaxant. Espace Skins Montréal propose le soin du visage infusion par oxygène qui hydrate, raffermit et donne de l’éclat au teint. Votre belle-sœur vous en sera reconnaissante pour ce moment de détente!

En mou

La plupart des Québécois passeront leur Noël en mou, alors pourquoi ne pas leur offrir le meilleur? Yoga Jeans présente sa nouvelle collection de vêtements de détente ACTIVE. De plus, jusqu’au 31 décembre, Yoga Jeans remettra 10% des bénéfices de cette collection à la Fondation canadienne des femmes pour soutenir les programmes de prévention de la violence partout au Canada. Ça réchauffe encore plus le cœur!

Pantalon de jogging vert kaki, 55$

Camisole nouée vert kaki, 35$

Devenir artisan

Plutôt que d’offrir une belle bougie parfumée à votre sœur, pourquoi ne pas opter pour l’ensemble de fabrication de bougies de l’entreprise montréalais Baltic Club? Il lui permettra de fabriquer elle-même quatre bougies parfumées 100% naturelles pendant ses vacances de Noël. Un de ces cadeaux de Noël qui fait penser à celui ou celle qui l’a offert à plusieurs reprises!

80$, sur Etsy

Des recettes réconfortantes

Cet automne, la célèbre critique gastronomique Lesley Chesterman a fait paraître son livre de recettes Chez Lesley – Mes secrets pour tout réussir en cuisine aux éditions Cardinal. Elle y présente des recettes qui font du bien: le parfait poulet rôti, des pâtes réconfortantes, un forêt-noire qui fait saliver… Offrez ce classique à un amoureux de la bonne cuisine afin qu’il se cuisine des plats qui consolent.

45$, dans les librairies

Chaque histoire est unique

Créé par Suzanne Mc Kenna et Patricia Dionne, deux femmes qui œuvrent dans le monde de l’édition et des affaires depuis plus de 25 ans, le nouveau projet Ma biographie offre la possibilité à chacun de raconter son histoire à un rédacteur et de voir ses mémoires faire l’objet d’un livre imprimé, au design soigné, qu’on pourra donner à ses proches. La biographie se concrétisera en un vrai livre imprimé. Il comportera une centaine de pages incluant 25 photos au centre du livre, sur du papier glacé.

À partir de 284$ par mois, sur mabiographie.ca