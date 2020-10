Magasinage des Fêtes : encourager l’achat local

Stationnement gratuit en fin de semaine, livraisons à domicile, campagne de sociofinancement pour encourager l’achat local… La période des Fêtes devrait accroitre les ventes des commerçants du quartier, qui l’abordent avec sérénité et résilience.

Le magasinage de Noël et ses ribambelles de cadeaux est un temps crucial pour tout commerçant. Mais le contexte sans précédent de la pandémie soulève quelques interrogations. Les consommateurs visiteront-ils les boutiques du quartier ou feront-ils leurs achats en ligne? La hausse des tendances de consommation locale épongera-t-elle les pertes endurées par les commerces au cours des derniers mois?

«Noël est une période très attendue pour les commerçants, et encore plus après cette année de baisse des ventes, importante pour certains. On espère que les citoyens vont consommer local, qu’ils ne vont pas transférer leurs habitudes vers les grands sites d’achat en ligne», dit Jimmy Vigneux, directeur général de la Société de développement commercial (SDC) d’Hochelaga-Maisonneuve.

Pour encourager les clients à visiter les boutiques locales, la SDC va relancer une campagne de sociofinancement, avec un concept de certificats cadeaux bonifiés, comme celle du printemps dernier, qui avait atteint ses objectifs à 300%. Elle sera dévoilée d’ici deux semaines. «On est aussi en train de voir avec l’arrondissement comment aménager le stationnement gratuit annoncé par la Ville», ajoute Jimmy Vigneux, qui dit se réjouir de cette initiative visant à soutenir les commerces.

Faciliter l’expérience client

La Ville a en effet annoncé jeudi dernier que tous les espaces de stationnement tarifés sur rue seront gratuits chaque weekend du 14 novembre au 31 décembre, dans tous les arrondissements.

«Cette nouvelle fait mon bonheur et j’espère que ça va encourager les gens à venir en magasin, d’ailleurs on met quelques rabais en place pour les inciter», dit Claude Lessard, propriétaire la Papeterie de l’Est. Il précise que sa clientèle vient beaucoup de l’extérieur du quartier et que l’accès en voiture est essentiel pour son commerce.

Même son de cloche à la boutique Gabriel Chaussures: on y espère que les ventes augmenteront en fin d’année, mais on compte aussi sur les ventes effectuées via le site Internet.

«Le stationnement gratuit va sûrement motiver les gens qui ne veulent pas prendre les transports en commun mais on ne veut pas non plus précipiter tout le monde en boutique. On conseille à notre clientèle de commencer son magasinage de Noël tôt et on mise aussi sur les commandes en ligne», dit Marie Letard, propriétaire de la boutique Bouche Bée.