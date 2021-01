Isabelle Huot lance de nouveaux repas congelés

La célèbre docteure en nutrition, Isabelle Huot, fait plaisir aux consommateurs soucieux de bien manger avec la mise en marché de trois nouveaux et délicieux repas surgelés.

Fidèle à sa mission, Isabelle Huot promet d’alléger le quotidien des Québécois en cuisine afin de les aider à manger sainement et simplement. Dès demain, il sera possible de se régaler du tendre poulet à la dijonnaise, du savoureux tajine de poulet d’inspiration marocaine ou du plat de penne végé composé de protéine végétale texturée. Les trois plats ont été créés par l’experte en nutrition.

Savoureux et colorés, les trois nouveaux repas congelés sauront ajouter de la variété aux menus de semaine!

Retour aux fourneaux, pas pour tout le monde!

«Affirmer que les derniers mois ont mis à rude épreuve nos habitudes alimentaires est un euphémisme! Si certains ont profité de la situation actuelle pour retrouver leurs fourneaux, plusieurs ont dû conjuguer avec des horaires atypiques en télétravail et un manque d’inspiration culinaire», mentionne par voie de communiqué l’entrepreneure.

Solution saine et rapide sans compromis

Les nouveaux repas de la docteure en nutrition proposent une bonne dose de protéines de qualité, constituent une source élevée ou très élevée de fibres et contiennent moins de 500 mg de sodium par portion (de 350 g à 375 g).

Une technologie d’emballage unique

C’est avec MS3 Foods inc. qu’Isabelle Huot a collaboré pour le développement et la création de ses nouveaux repas équilibrés. Le principe novateur de la surgélation instantanée sous vide utilisé permet de préserver les saveurs et les arômes des intrants utilisés, élimine les brûlures de congélation et maintient les aliments dans leur forme naturelle.

Les trois repas issus de cette nouvelle technologie et proposés dans ce nouvel emballage sont adaptés à la cuisson au four à micro-ondes et sont prêts en 5 minutes, en une seule étape. Le film qui recouvre les aliments se gonfle à la cuisson et crée une bulle de réchauffement pour une cuisson vapeur.

Les produits sont offerts en exclusivité chez les marchands Metro de la province au prix de 7$.