Recevoir un travailleur à domicile pour un service d’urgence

Avant

Si l’un des membres de la famille a reçu un diagnostic de la COVID-19 ou présente des symptômes pouvant y être associés (toux, fièvre, etc.), il est primordial d’en informer l’entreprise lors de la prise de rendez-vous afin que le travailleur puisse se préparer adéquatement.

Pendant

Durant toute la visite, il faut limiter les contacts entre les occupants du logement et le professionnel. Par exemple, une seule personne doit être désignée pour interagir avec le réparateur – en respectant toujours la distanciation sociale. Les autres membres de la famille doivent se regrouper dans une pièce fermée le temps de l’intervention. De plus, la personne responsable doit ouvrir elle-même toutes les portes et lumières afin de réduire le nombre de surfaces touchées par le travailleur et, par le fait même, limiter les risques de contamination.

Des papiers à signer? Une fois de plus, il faut utiliser un crayon personnel et demander à ce que les documents soient déposés sur une surface propre plutôt que transmis de main à main. Les personnes à risque vivant seules se voient dans l’obligation d’accueillir eux-mêmes le travailleur. Dans ce cas précis, il faut se couvrir entièrement la bouche et le nez avec un masque ou un linge propre pendant la visite du travailleur.

Après

Une fois le travailleur parti, toutes les surfaces qu’il a touchées doivent être désinfectées, et le membre de la famille responsable de la visite doit se laver les mains soigneusement.