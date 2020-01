Plus populaires que jamais, les huiles corporelles constituent des alliées de taille pour soigner la peau maltraitée par les aléas de l’hiver québécois. Métro vous présente ses huiles coups de cœur, qui vous aideront à afficher une peau hydratée et satinée.

Huile Prodigieuse, Huile sèche multi-fonctions, NUXE Paris, 27$ Huile de Soin Bouleau Arnica, Dr. Hauschka, 28$ Huile Parfumée Corps Jardin en Fête, L’Occitane en Provence, 50$ Huile de corps PITTA, WILD GRACE, 56$ Huile sublime pour le corps Zoé Or, LUXCEY, 70$

1. La multi-fonctions

Produit culte de l’entreprise française NUXE Paris, l’huile Prodigieuse est une huile sèche convenant tant à la peau du corps et du visage qu’aux cheveux. Offerte dans un flacon muni d’un vaporisateur, elle est enrichie d’huile de Tsubaki, qui a d’importantes propriétés nourrissante et antiâge. Gourmande à souhait, elle sent la fleur d’oranger, le magnolia et la vanille! Huile Prodigieuse, Huile sèche multi-fonctions, NUXE Paris, 25$

2. Pour les sportifs

L’Huile de Soin Bouleau Arnica a été élaborée spécialement pour réchauffer les muscles courbaturés et fatigués. Composée d’extraits de plantes médicinales comme l’arnica, la feuille de bouleau, la racine de bardane et l’ortie, cette huile s’applique à la sortie de la douche après un entraînement. Elle libère un parfum de menthe et de citron extrêmement vivifiant! Huile de Soin Bouleau Arnica, Dr. Hauschka, 28$

3. Au cœur de la Provence

Nouvelle sur le marché, cette huile parfumée est un délice pour le nez, dégageant des notes de mandarine citronnée et de fleurs d’ylang-ylang des plus agréables. Sa formule satinée glisse sur la peau, la laissant douce et soyeuse, sans film gras. Avec ce produit, composé d’huile de karité (hydratante) et d’huile de ricin (nourrissante), terminée la sensation de sécheresse et de tiraillement! Huile Parfumée Corps Jardin en Fête, L’Occitane en Provence, 50$

4. Rituel apaisant

Créée au Québec par une professeure de yoga, cette huile est inspirée de l’Ayurveda (science de la vie). Formulée pour les peaux sensibles, elle se compose d’un mélange d’huiles botaniques aux propriétés calmantes et adoucissantes. À appliquer en effectuant de longs gestes fermes sur les membres et des mouvements circulaires sur les articulations et l’abdomen. Un parfum herbacé s’en dégage. Huile de corps PITTA, WILD GRACE, 56$

5. Pour briller de mille feux!

Conçue pour nourrir et illuminer la peau, l’huile Zoé Or enveloppe l’épiderme d’un voile doré et légèrement bronzant. Enrichie de sept huiles précieuses, comme l’huile de macadamia et de rose musquée, elle contribue à restaurer l’élasticité de la peau. On l’adore en finition sur le décolleté avant une soirée en ville! La rose, les épices chaudes, le cèdre et la vanille promettent bien du plaisir au sens olfactif. Huile sublime pour le corps Zoé Or, LUXCEY, 70$

Produit capillaire

Aussi soyeux que le cachemire

L’électricité statique, le froid et l’humidité font la vie dure aux cheveux; les frisottis sont plus présents que jamais! Pour lisser les mèches rebelles et arborer un brushing digne de ce nom, la crème de finition Sublimate de Sebastian est un produit à avoir dans sa trousse. En plus du contrôle anti-frisottis, la crème confère brillance et douceur à la chevelure. Sa formule est si légère qu’il est possible d’en appliquer plus d’une fois durant la journée sans alourdir la coiffure. Sublimate Crème anti-frisottis, Sebastian Professional, 25$

Soins

Une crème à main antiâge

Il n’y a pas que le visage qui subit les ravages du temps… les mains aussi! Cette crème éclaircissante est destinée aux peaux ternes et sèches, mais aussi aux mains couvertes de taches causées par le soleil et l’âge. La formule, très concentrée en Viniférine et en pivoine blanche, permet de diminuer l’apparence des taches et donne de l’éclat à la peau. Quant à l’huile d’avocat et au beurre de karité, ils nourrissent en profondeur le derme.À appliquer matin et soir pour des résultats optimaux. Crème mains éclaircissante Vinoperfect, Caudalie, 26$