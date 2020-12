Des manteaux d’hiver pour survivre aux files d’attente

La pandémie nous contraint à faire la queue dehors devant la pharmacie, les restaurants, le bureau de poste et l’épicerie. Jusqu’à maintenant, c’était confortable, mais d’ici quelques semaines, il sera difficile de faire le piquet à -20 degrés Celsius. Cette année, on investit dans des manteaux d’hiver qui sauront nous tenir au chaud.

Court et confortable

Ce manteau à l’allure ample et bombée est chaud et confortable. Fabriqué à 100% de nylon ripstop, un tissu recyclé provenant de filets de pêche abandonnés, il est isolé de duvet 600 certifié responsable. Très compressible, il est facile à transporter. Offert dans les tailles TP à TG, en cinq différents coloris.



FOSFO court, 350$ sur audvik.com

Les capacités de l’isolation

Le manteau d’hiver à capuchon Adore de Helly Hansen pour femme est doté d’un épais isolant synthétique. La coupe longue est idéale pour traverser les pires tempêtes hivernales. Le capuchon est doux et rembourré, pour plus de confort et de protection. Offert dans les tailles TP à TG, en quatre différents coloris.



Manteau Adore de Helly Hansen, 350$ (actuellement réduit à 260$), chez Sports Experts

Douce laine classique

La jeune marque canadienne Vallier fabrique ses manteaux avec des matériaux performants et haut de gamme. Ce manteau pour femme est conçu de laine japonaise, doublée de l’isolant Primaloft Gold Active pour une utilisation par temps froid. Offert dans les tailles TP à TG, en noir et en camel. Un de ces manteaux d’hiver classiques qui dure éternellement!



Manteau en laine Mayfair, 590$, sur altitude-sports.com

De la tête aux pieds

Ce manteau long de Frank And Oak n’est pas vert qu’en apparence! En effet, le revêtement se compose de polyester recyclé, la doublure est conçue à partir de fibres recyclées, et même l’étiquette et les bandes de fermetures éclair sont faites de matériaux recyclés. Offert dans les tailles TP à TG, en olive foncée et en noir.

Manteau matelassé Highland, 400$ (actuellement réduit à 280$), sur frankandoak.com

Vive la technologie!

Columbia Sportswear a lancé en octobre sa nouvelle technologie Omni-Heat Black Dot, un bouclier thermique externe conçu pour protéger du froid. Le tissu agit comme un aimant, avec des milliers de points noirs qui captent la chaleur solaire et l’emprisonnent. Offert dans les tailles TP à TTG, en noir. Aussi disponible pour les hommes.

Parka OutDry Ex Barrett Spur Black Dot pour femme, 750$ sur columbiasportswear.ca

Le canard à la rescousse

Ce manteau doublé de duvet de canard de la marque Borealis est parfait pour le climat nordique. Imperméable, il protège de la neige, du verglas et d’autres aléas météorologiques du Québec. La coupe ajustée est flatteuse pour la silhouette. Le capuchon est amovible. Offert dans les tailles TP à TG, en trois différents coloris.

Manteau d’hiver en duvet pour femme, 350$, sur sail.ca

Le sportif sans compromis

Combinant une allure sport à l’élégance de la coupe ajustée, ce manteau de la collection O’Neill Blue est d’un beau rouge éclatant. Il est fait à 100% de matériaux recyclés, et est doté d’une isolation synthétique en duvet et d’une doublure thermorégulatrice qui retient la chaleur autour du corps. Offert dans les tailles TP à TG.

Manteau Baffle Ignéous Jacket, 250$, sur oneillcanada.com