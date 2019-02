Critiques CD: Homeshake, Voyou et LCD SoundSystem

Doux ciel

Homeshake

Helium

••••

Le Montréalais Home-shake (Peter Sagar) nous fait encore une fois toucher le ciel pour son quatrième album, Helium, sur lequel sa tendresse et sa vulnérabilité sont encore plus exacerbées. Si la signature musicale d’Helium est semblable à celle de ses albums précédents, ce dernier disque est plus minimaliste et plus épuré. La vibration très rétro des titres Nothing Could be Better et Another Thing contraste vivement avec des chansons plus électro, ambient et expérimentales. Helium est avant tout une courtepointe de textures sonores et de moments flottants. Alexis Boulianne

Le bruit des couleurs

Voyou

Les bruits de la ville

•••½

Le premier album du Français Thibaud Vanhooland, alias Voyou, rassemble 11 titres aux textes poétiques d’une simplicité rafraîchissante. L’univers du chanteur nous amène «sous une pluie de paillettes» où une pop acidulée oscille avec l’électro, auxquelles se mélangent cuivres et percussions. Son style rappelle un peu le son de Polo & Pan. On a un faible pour ses chansons plus rythmées, comme On a marché sur la lune et Papillon. Si cet album sort en février, on a tout de même déjà hâte de l’écouter couché sur une couverture, un après-midi d’été, au parc Laurier. Raphaëlle Ritchot

Frénétique

LCD Soundsystem

Electric Lady Sessions

•••

Le producteur James Murphy et sa bande sont de retour avec un objet bien particulier : un disque live…enregistré en studio. Il s’agit en fait d’une version plus riche du dernier album de LCD Soundsystem, American Dream, comme il était présenté lors de la dernière tournée du groupe. En plus de reprises très réussies de Chic et de Human League, le tout s’enrichit de la présence de nombreux musiciens et d’une réalisation plus détendue. Le résultat final regorge d’énergie et nous transporte d’un bout à l’autre dans l’univers électro-pop de Murphy. Benoit Valois-Nadeau