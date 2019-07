Paris, la destination de vacances pour les amoureux du cinéma

Avec 3300 films dont Paris a façonné le décor, la ville lumière s’impose en tête d’un classement dressé par le moteur de recherche de locations de vacances Holidu, consacré aux destinations les plus choisies par les cinéastes.

On se souvient bien sûr du Fabuleux destin d’Amélie Poulain, Da Vinci Code, Inception ou bien encore de Minuit à Paris. La capitale française est sans surprise la reine des décors les plus sollicités en France pour le tournage de films et de séries, avec 3300 projets réalisés, d’après cette étude qui s’appuie les données d’IMDb, à fin juin 2019.

Seules les villes de plus de 100 000 habitants ont été prises en compte tandis que les longs-métrages tournés en studio ont été exclus.

Avec 233 films dans lesquels l’authenticité des vieilles pierres marseillaises ne passe pas inaperçue, la cité phocéenne constitue la deuxième destination française la plus souvent portée à l’écran. On pense bien sûr à la saga Taxi signée Luc Besson ou encore la série Plus Belle la vie dans laquelle la ville de Marseille est un personnage à part entière tant elle est présente dans les images et les dialogues.

Les côtes méditerranéennes ont les faveurs des cinéastes, puisque Nice compose la suite du trio gagnant, avec 182 films tournés. Cannes poursuit le classement, avec 161 projets. Lyon compte de son côté 149 films.

On passe ensuite sous la barre symbolique de la centaine de films réalisés pour la suite du classement : Bordeaux (77), Strasbourg (54), Lille (53), Aix-en-Provence (44), Montpellier (37), Toulouse (35), La Rochelle (31), Grenoble (30), Avignon (30), Le Havre (28), Rouen (24), Nantes (22), Brest (22), Toulon (21).