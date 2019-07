Margot Robbie à la production d’une série horrifique

Cette série, destinée à un public âgé de 8 à 13 ans, raconte des histoires d’horreur légendaires locales ou des événements historiques effrayants qui se sont déroulés à travers les différents états des Etats-Unis. Pour le moment neuf romans ont déjà été publiés chez Crossroad Press, centrés sur la Californie, l’Illinois, le Maryland, New York, la Caroline du Nord, le Tennessee et la Virginie ( tous écrits par Elizabeth Massie) ainsi que la Virginie-Occidentale et le Michigan, conçus par Steven Mark Rainey, l’autre auteur de l’anthologie. Publiés depuis 2013, d’autres romans sont attendus en 2019, précise Crossroad Press sur son site.

Pour le moment, aucun diffuseur n’est relié au projet, qui sera développé autant pour les chaînes de télévision traditionnelles que pour les services de streaming. L’idée serait que chaque épisode se déroulerait dans un état différent et se concentrerait sur une histoire différente.

La future série sera produite par LuckyChap Entertainment, derrière le film nommé aux Oscars «Moi, Tonya» dans lequel Margot Robbie tenait le rôle principal, en collaboration avec Assemble Media. «Avec « Ameri-Scares », nous avons vu la parfaite opportunité pour nous plonger dans le monde de l’horreur et raconter le genre d’histoires d’horreur uniques que nous avions l’habitude de raconter autour d’un feu de camp ou lors des soirées pyjamas quand nous étions enfants», a déclaré LuckyChap dans un communiqué.

Pour le moment, le projet en est à ses débuts et aucune date n’a été évoquée concernant le tournage. En attendant, Margot Robbie poursuit sa carrière d’actrice avec le spin-off de «Suicide Squad» dédié à son personnage Harley Quinn, «Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)». Le film, également produit par LuckyChap, est attendu en France le 19 février 2020.