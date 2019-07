Fous du BBQ : l’été à son meilleur

La télévision estivale n’a pas très bonne réputation. Souvent, les diffuseurs poussent des concepts moins travaillés de l’avant ou, n’ayons pas peur des mots, ils vont faire du remplissage en attendant la rentrée automnale.

Ainsi, on parle beaucoup l’été (léger talk-show), on rediffuse en masse et on se gâte le vox-pop dans les fêtes extérieures. C’est un peu une tradition au Québec, la télévision estivale «bubbly».

Par contre, les chaînes spécialisées peuvent se permettre une programmation plus ciblée et CASA le fait très bien avec sa deuxième saison de Fous du BBQ. Une émission qui, comme l’indique le titre, parle de la cuisine sur le BBQ.

Simple et efficace. J’aime particulièrement l’utilisation d’Hugo Girard ici. L’ancien homme fort compétitif a fait ses classes dans le monde des médias et ici, pour utiliser l’expression consacrée, il est sur son «X». En plus, il a développé une chimie contagieuse avec Bob le Chef qui a fait son renom sur le web depuis une dizaine d’années. Ensemble, ils forment une paire rafraîchissante à la télé dans un concept qui ne s’enfarge pas dans les complications pour rendre le tout divertissant.

On visite des aspirants maîtres du BBQ, on juge leurs recettes et on corrige le tir avec les conseils du chef. Droit au but, j’adore ça. Bob le Chef, dans un rôle moins formel, gagne à être connu si vous n’êtes pas familiers avec son Anarchie culinaire des dernières années.

Si vous allégez votre menu de chaînes durant l’été, gardez un œil sur CASA qui a bien fait ses devoirs avec une programmation estivale pas mal plus intéressante qu’ailleurs.

