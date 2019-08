7e ciel: cette semaine Métro craque pour Paris,Texas;Braver le monumental; Burger Quiz…

Braver le monumental, de Rebecca Belmore

Il n’y a plus qu’une seule expo en cours au Musée d’art contemporain (MAC), en raison des travaux qui devaient commencer cet été et qui sont finalement reportés à l’automne 2020. Qu’à cela ne tienne : les œuvres évocatrices et percutantes de Rebecca Belmore valent à elles seules le détour. L’artiste pluridisciplinaire anishinaabe qui vit à Toronto explore les matières (l’argile, le tissu, les clous, les plumes) et les formats (performance, vidéo, sculpture, photographie, poésie) afin d’exposer la souffrance, mais surtout la dignité des peuples autochtones du Canada. Pour dénoncer les abus qu’ils ont subis au cours de l’Histoire. Pour rendre hommage à leurs sœurs disparues et assassinées. Pour célébrer les cultures autochtones. –Marie-Lise Rousseau

Paris, Texas au Théâtre Outremont

Quatre années sans donner le moindre signe de vie viennent de s’écouler, et Travis Henderson (Harry Dean Stanton) est retrouvé, errant, quelque part au Texas. À son frère venu pour le ramener chez lui, à Los Angeles, il ne dit pas grand-chose. Les retrouvailles avec son fils

Hunter, 7 ans, sont tout aussi hésitantes, mais le père et son enfant décident de repartir au Texas sur les traces de Jane (Nastassja Kinski), la mère de celui-ci. Avec Paris, Texas, Palme d’or à Cannes en 1984, Wim Wenders nous donne à voir un film magnifique et contemplatif, avec des échanges tout simplement sublimes. Dimanche à 19 h 30 et mardi à 16 h. -Amélie Revert

Dear White People , saison 3

Le scénario de cette troisième saison n’a peut-être pas le mordant des deux dernières, mais la série américaine revient somme toute avec force. On retrouve les mêmes personnages (tous plus charmants les uns que les autres), la même écriture brillante et un humour toujours aussi piquant. Nouveauté : plus que jamais, Dear White People aborde d’importantes questions d’intersectionnalité. Qu’arrive-t-il quand féminisme et droits des Noirs s’opposent? Ce troisième opus tente de répondre à la question tout en mettant en lumière sa distribution de talent. -François Carabin

Le Cat Vidéo Fest 2019

Ah, les chats! Ces petits compagnons qui font fondre nos cœurs et nous manipulent si élégamment pour obtenir quelques croquettes et des gratouilles… Ronronnements, étirements et jeux sont autant de subterfuges dont ils maîtrisent l’usage pour arriver à leurs fins, certes, mais qui nous permettent aussi d’inonder nos stories Instagram. Pour une première fois à Montréal, le Cinéma du Parc présentera une compilation des meilleures vidéos dont ils sont les vedettes. Une partie des recettes de la soirée sera versée au Réseau Secours Animal. Jeudi prochain à 19 h. –Amélie Revert

Burger Quiz

On est très en retard sur celle-là, mais mieux vaut tard que jamais. Grâce à la valeureuse recommandation d’une amie française, on vient de découvrir Burger Quiz, jeu télévisé absurde sorti tout droit de l’imaginaire à dormir debout d’Alain Chabat (Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre), dans lequel s’affrontent les équipes Ketchup et Mayo. Après plus de 15 ans d’absence, le jeu-questionnaire a fait un grand retour l’an dernier. Idéal pour rire un bon coup tout en développant (étonnamment!) sa culture générale. Sur YouTube. -Marie-Lise Rousseau

Sding K’awXangs-Haïdas : histoires surnaturelles

En cette période de réconciliation entre Blancs et peuples autochtones, le Musée McCord donne l’occasion de plonger dans l’histoire des Haïdas, peuple méconnu dont les œuvres raffinées, d’une riche signification culturelle, ont survécu aux épreuves du temps. En marchant dans les allées de l’établissement, vous pourrez contempler de nombreux objets et vêtements d’une grande beauté réalisés par des artisans de ce peuple du nord-ouest du pays qui a failli être décimé à la fin du XIXe siècle par la variole apportée par les colonisateurs européens. Jusqu’au 27 octobre. –Zacharie Goudreault

Dirty John

Envie de suspense? Cette série inspirée d’une histoire vraie est pour vous. La réalisatrice n’épargne aucun spectateur et les garde captivés d’un bout à l’autre, prenant bien soin de s’assurer qu’ils voudront enchaîner les épisodes. La série s’apparente à You (aussi sur Netflix). Qui est John, nouvellement amoureux de Debra? Personne ne le sait, ou peu de gens le savent. Or, il est menteur en série, manipulateur et traqueur. Cette relation issue d’un site de rencontre vire rapidement au cauchemar. Sur Netflix. –Sébastien Larocque

Et on se désole pour… la poussière à Osheaga

Malgré la coupe de plusieurs arbres, force est d’admettre qu’on circule plus facilement sur le nouvel Espace 67, où s’est déroulé Osheaga la fin de semaine dernière. Mais. Mais. Mais. Le mélange de terre et de gravier sous nos pieds nous a fait passer le week-end dans un nuage de poussière, le genre qui fait moucher noir jusqu’au lendemain. La dernière fois qu’on était rentré aussi sale d’un festival, c’était après avoir fait un tour dans la fosse (mosh pit) au Vans Warped Tour, il y a une quinzaine d’années de cela. Souhaitons que les organisateurs remédient à la situation l’an prochain! Marie-Lise Rousseau