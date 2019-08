«Paris est une fête» sera adapté en série télé

Le célèbre auteur américain va avoir droit à sa propre série télévisée. D’après plusieurs médias américains, les mémoires d’Ernest Hemingway, Paris est une fête (A Moveable Feast), vont être adaptés pour le petit écran, a-t-on appris mardi.

Derrière ce projet, la société de production Village Roadshow Entertainment et Mariel Hemingway, la petite-fille du célèbre auteur et journaliste américain, feront équipe pour porter cette adaptation à la télévision.

Ils seront épaulés par les producteurs John Goldstone et Marc Rosen (Sense8) pour développer cette adaptation qui racontera «l’histoire originelle d’Hemingway».

C’est d’ailleurs le producteur exécutif de la série Sense8, Marc Rosen, qui a proposé ce projet à Village Roadshow.

Pour le moment, aucun scénariste n’est attaché au projet d’adaptation qui en est encore à ses débuts.

L’histoire quant à elle retracera les débuts du jeune Ernest Hemingway alors qu’il est journaliste et auteur en herbe, ambitieux et modeste, vivant à Paris dans les années 1920.

Accompagné de sa charmante épouse Hadley Richardson, Hemingway a fait plusieurs rencontres marquantes telles que Aleister Crowley, John Dos Passos, F. Scott et Zelda Fitzgerald, James Joyce, Ezra Pound et Gertrude Stein avant de devenir lui-même célèbre.

«Paris est une fête a été mon livre préféré depuis que j’ai 11 ans lorsque mon père m’a emmené à Paris», a raconté Mariel Hemingway ce mardi dans un communiqué.

«Lorsque nous lisions le livre tous les deux, il [le père de Mariel Hemingway ndlr] me montrait où grand-père vivait (et où mon père a été élevé), où il mangeait, où il écrivait et rêvait de devenir un grand écrivain. Son amour profond pour ma grand-mère Hadley et sa passion grandissante pour l’art a été une source d’inspiration au début de sa carrière emblématique. Je veux dévoiler ce récit initiatique au cinéma qui a captivé les lecteurs et les écrivains en herbe pendant plusieurs décennies», a-t-elle conclu.