7e ciel: Cette semaine, Métro craque pour Rétroviseur, GLOW, Les berceuses…

1- Cuba Merci Gracias

Ceux qui sont déjà partis en voyage à deux avec un ami reconnaîtront dans ce film d’Alex B Martin les liens si spéciaux qui se forment pendant l’escapade. Alexa-Jeanne (Alexa-Jeanne Dubé) et Manu (Emmanuelle Boileau) voient ainsi leur amitié mise à rude épreuve par un quotidien fait de la découverte d’un nouveau pays, mais aussi de la redécouverte de l’autre à travers des discussions et des balades toutes plus cathartiques, mais jamais malveillantes, les unes que les autres. L’authenticité et le chatoiement uniques de La Havane et de ses plages alentours, qui sont retranscrits d’une manière très juste, font de Cuba Merci Gracias un film sincère et beau. Amélie Revert

2- Le tournant plus sérieux de GLOW

Ce qui arrive à Vegas reste à Vegas. Sauf que selon GLOW, tout ça n’est pas si vrai. Dans cette troisième saison, les «Gorgeous ladies of wrestling» – maintenant dans la ville du vice – ouvrent plus que jamais la porte sur leur monde. La série s’engage même dans une tendance beaucoup plus sérieuse en discutant explicitement des luttes internes de ses personnages, d’homophobie et de racisme. Un tout nouveau message, donc, pour une saison qui conserve des touches d’humour toutes plus bienvenues les unes que les autres. Sur Netflix. François Carabin

3- Les berceuses

On a tous besoin de douceur, particulièrement les enfants malades loin de chez eux. Pour leur apporter un peu de réconfort, la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants a lancé cette semaine Les berceuses, une série de vidéos où des artistes d’ici réinterprètent un de leurs succès en version «heure du dodo» devant un jeune patient. Dans le premier extrait dévoilé cette semaine, Charlotte Cardin, accompagnée d’Emilie Kahn à la harpe, reprend magnifiquement sa chanson Faufile. Une initiative touchante et pas du tout endormante. Sur YouTube. Benoit Valois-Nadeau

4- Onze jours en septembre

À mi-chemin entre le roman historique et l’essai sur la folie, Onze jours en septembre suit le destin improbable d’un jeune homme persuadé d’être nul autre que James Wolfe, vainqueur de la bataille des plaines d’Abraham. Avec talent, l’auteure Kathleen Winter parvient à rendre attachant ce personnage troublé et troublant en nous faisant entrer dans sa tête. Un récit haletant entre le 18e siècle et l’époque contemporaine. Aux éditions du Boréal. Benoit Valois-Nadeau

5- The Art of Racing in the Rain

Nous suivons ici Enzo (voix de Kevin Costner), un golden retriever en fin de vie racontant l’histoire de son maître Denny (Milo Ventimiglia), un pilote automobile. Dès son adoption, le chien devient une partie intégrante de sa vie. Viennent ensuite une foule d’émotions, d’épreuves et de choix déchirants. Les deux compagnons apprendront à surmonter les obstacles et à «courir malgré la pluie». Quelques longueurs, oui, mais vite pardonnées, grâce à un dénouement aussi touchant qu’inspirant. En salles. Olivier Croteau

6- Rétroviseur

Véronique Cloutier retrouve son décor épuré pour une quatrième série d’entrevues dans le cadre du projet Rétroviseur et elle lance le tout en force lors d’une rencontre intime avec le cinéaste touche-à-tout Xavier Dolan. Fraîchement tombé dans la trentaine, Dolan revisite des propos de son passé et offre des confidences surprenantes sur ses premiers films. Véro, comme d’habitude, sort le meilleur de ses invités. Sans tomber dans l’extravagance, Rétroviseur nous en donne beaucoup et reste sobre. Une rare qualité. Sur l’Extra d’ICI Tou.tv. Stéphane Morneau

7- Les saisons 3 de Netflix

«Quoi ?! Je ne savais pas que la troisième saison était sortie, merci!» C’est le genre de commentaire surpris qu’on a lus quelques fois dans les derniers jours. Marketing déficient de la part de Netflix? Il semble que le géant du visionnement en ligne pousse toujours plus de nouveau contenu, et passe sous silence les nouveaux chapitres de séries pourtant populaires. Alors voici les bonnes nouvelles : les saisons 3 de Jessica Jones, Dear White People, Stranger Things et She-Ra ont récemment été mises en ligne. Bonne fin de semaine! Josie Desmarais

Et on se désole pour…

Le dernier album de Chance the Rapper

Plus de trois ans après son dernier opus, Coloring Book, Chance the Rapper revient sur scène avec The Big Day. L’album, promis depuis quelques mois déjà et fortement anticipé, tombe malheureusement à l’eau. Le rappeur de Chicago, déjà qualifié de successeur de Kanye West sur la scène hip-hop, livre un album tout en longueur et sans réelle direction. «Chano» a beau essayer de nouvelles avenues – dont quelques sonorités trap, il ne le fait qu’avec timidité. Résultat: une tentative de réinvention manquée. François Carabin