Ellen DeGeneres développe une série dramatique pour la télévision

Animatrice de talent , Ellen DeGeneres est aussi une productrice avisée. Après Splitting Up Together, l’Américaine va produire une autre série pour la télévision, cette fois-ci inspirée d’une histoire vraie. Plus dramatique que comique, le projet relatera le combat d’une véritable survivante après un grave accident. Pour le moment, aucun nom n’a circulé concernant la distribution.

Ellen DeGeneres va développer la nouvelle série dramatique pour la chaîne de télévision The CW, a rapporté Variety. Pour cela, elle fera équipe avec le duo derrière la comédie musicale Come From Away, Irene Sankoff et David Hein.

Basée sur les mémoires de Katie McKenna How to Get Run Over by a Truck parues en 2016, la série encore en développement pourrait proposer des épisodes d’une heure si tant est qu’elle soit validée par la chaîne. Pour le moment, le nombre d’épisodes envisagé n’a pas été évoqué.

L’histoire raconte comment Katie McKenna, à l’âge de 24 ans, s’est fait renverser par un semi-remorque. Contre toutes attentes, la jeune femme a survécu à ce terrible accident après avoir été transférée dans le meilleur centre de traumatologie de New York, dans l’hôpital de la célèbre prison de Rikers Island.

Malgré les gardes de prison et les détenus, et grâce au soutien de sa famille et son état d’esprit toujours aussi vif, Katie a su se remettre sur pied.

Ellen DeGeneres y interviendra comme productrice exécutive à travers sa société de production A Very Good Production aux côtés d’Irene Sankoff et David Hein, qui en seront également les scénaristes. Warner Bros. Television co-produira le projet.

L’Américaine poursuit sa carrière de productrice en plus de celle d’animatrice. Si elle sera à l’antenne jusqu’en 2022 avec son talk-show The Ellen DeGeneres Show, elle co-produira également la nouvelle série de Netflix, Les oeufs verts au jambon, attendue prochainement.

Dernièrement, elle avait également produit la série comique Splitting Up Together pour ABC.