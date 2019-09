Le week-end dernier, les fans de The Dark Crystal, film culte de Jim Henson, ont pu replonger en enfance en se gavant des 10 épisodes de la toute nouvelle série Netflix The Dark Crystal: The Age of Resistance.

Les acteurs Keegan-Michael Key, Nathalie Emmanuel et Jason Isaacs, qui prêtent leurs voix aux mythiques personnages de la série, ont rencontré Métro.

Découpée en 10 épisodes, la série ramène les fans dans l’univers de Thra, pour une quête épique qui se déroule en amont de l’action du film entièrement animé par des marionnettes en 1982.

Dans cette nouvelle mouture, l’actrice britannique Nathalie Emmanuel, mieux connue pour son rôle de Missandei dans Game of Thrones, prête sa voix à un des principaux personnages, Deet, un des trois Gelfings –avec Rian et Brea, interprétés respectivement par Taron Egerton et Anya Taylor-Joy– dont la mission est de vaincre les méchants Skeksis, qui cherchent à employer les pouvoirs du gigantesque crystal pour faire le mal.

L’actrice dit avoir eu le souffle coupé quand elle a entendu sa voix transposée dans cet univers tout droit sorti de l’imaginaire singulier de la Henson Company.

«C’est phénoménal que les marionnettistes soient les véritables stars de cette série, dit-elle. L’équipe qui a conçu les décors, les marionnettes et toute la direction artistique est tout simplement géniale.»

«Ces dernières années, j’ai pu interagir souvent avec les fans. Ça m’a éclairé et rappelé à quel point les histoires sont importantes dans notre monde.» –Jason Isaacs, qui joue l’Empereur de Skeksis dans Dark Crystal

Donner voix à ces personnages a été un défi de taille pour les comédiens.

«Contrairement à l’animation traditionnelle, on ne peut changer les mouvements des lèvres en post-production, souligne l’actrice. Mais après avoir vu le résultat final, je suis épatée par l’univers qui a été créé. Bien sûr, les technologies modernes et des effets spéciaux ont été ajoutés, mais au strict minimum. La vraie beauté se trouve dans les marionnettes et les décors.»

Après de tels éloges pour les détails de la série The Dark Crystal, alors qu’elle a joué dans une autre série de fantaisie culte dont le résultat dépendait énormément des effets spéciaux, on demande à Nathalie Emmanuel ce qu’elle préfère: les marionnettes ou les images de synthèse?

«Les marionnettes, bien sûr! répond-elle en riant. Elles requièrent des compétences très différentes, qui nécessitent beaucoup de dévouement et des capacités artistiques incroyables. Ça me fascine.»

Jason Isaacs, qui incarne l’Empereur de Skeksis, est un autre acteur associé aux fictions fantastiques au succès retentissant. Alors que la pression liée à l’entrée dans un monde aussi aimé par les fans peut être intimidante, il estime que le culte entourant cet univers lui a donné une meilleure appréciation de cette histoire.

«Ces dernières années, par hasard, j’ai été impliqué dans plusieurs projets cultes: Star Trek, Harry Potter, Star Wars et maintenant ceci, dit Jason Isaacs. C’est incroyablement excitant et toujours revigorant pour moi, après des décennies en tant qu’acteur, de me faire rappeler à quel point les histoires sont puissantes.»

L’hilarant Keegan-Michael Key prend aussi part à la série dans le rôle de Ritual Master, un des Skeksis. Son amour pour The Dark Crystal et l’ensemble de l’œuvre de Jim Henson remonte à l’enfance.

«Ce qui m’a attiré, enfant, est le côté très immersif de cette histoire grâce aux personnages en marionnettes. On ne pouvait pas les imaginer humains! C’est fascinant de voir combien les Henson insufflent de l’art dans ce qu’ils font, au point où on s’amourache d’un petit morceau de vinyle, de plastique ou de caoutchouc. On se sent rapidement investi dans ce que ces créatures vont accomplir ou pas, gagner ou perdre. Mais ce qui accroche le plus est le fait d’entrer totalement dans un autre univers où il n’y a aucun être humain.»

L’acteur à l’énergie contagieuse est particulièrement reconnu pour ses performances très physiques, agiles et acrobatiques. Étant donné que les marionnettistes accomplissent tout ce volet du travail, comment a-t-il insufflé sa vigueur dans son personnage?

«Je le fais avec un jeu très physique, répond-il d’une voix tonitruante. J’adore faire du doublage dans une toute petite pièce et dire: “Accrochez-moi un micro!”. Je reproduis alors tous les mouvements de mon personnage – je saute, je m’abaisse, etc. – même si on ne me voit pas les faire à l’écran.»