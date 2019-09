Hulu planche sur une suite de «La Servante écarlate»

Alors que le roman Les Testaments ne sortira que le 10 octobre prochain en France, la suite du roman dystopique de La Servante écarlate (The Handmaid’s Tale) intéresse déjà Hulu et MGM qui planchent sur une adaptation en série, d’après les révélations du magazine Time. Quinze ans après les événements du premier opus, le public retrouvera June dans l’enfer de Gilead et son histoire racontée du point de vue de trois femmes.

Les discussions entre le studio MGM et la plateforme de streaming Hulu, sur laquelle est déjà diffusée la série The Handmaid’s Tale, sont actuellement en cours avec le showrunner de la série Bruce Miller. Ce dernier avance même que The Testaments pourrait devenir «un prolongement important» de sa série primée aux Emmy Awards.

L’histoire de The Testaments reprend plus de quinze années après la fin du premier volet. L’histoire est cette fois-ci racontée à travers le regard de trois femmes. La première, Agnes, est une femme vit au sein du régime oppressif de Gilead tandis que la deuxième, Daisy, apprend être née là-bas. La troisième est un personnage bien connu des fans du roman et de la série puisqu’il s’agit de la terrible tante Lydia, jouée par Ann Dowd à l’écran.

La série The Handmaid’s Tale a été lancée en 2017 sur le service de vidéo à la demande Hulu. Depuis, trois saisons ont été diffusées, dont le dernier épisode de la troisième saison en août dernier. Si la première saison a remporté les éloges des critiques, les deux autres saisons n’ont pas reçu autant de louanges. La série dramatique a néanmoins remporté onze Emmy Awards depuis sa création et 44 nominations. Une quatrième saison a d’ores et déjà été commandée par Hulu qui n’a pas encore communiqué sa date de diffusion.