Les créateurs de «Game of Thrones» abandonnent la nouvelle trilogie «Star Wars»

David Benioff et D.B. Weiss, qui ont créé la série évènement Game of Thrones, ne rejoindront finalement pas la galaxie Star Wars. Un an et demi après avoir rejoint le projet d’écrire trois nouveaux films, le duo a annoncé ce lundi qu’il ne faisait plus partie de l’aventure.

«Nous adorons Star Wars. Quand George Lucas a construit cette saga, il nous a créés aussi, ont réagi David Benioff et D.B. Weiss dans un communiqué. Parler avec lui de Star Wars, c’était le rêve d’une vie, et nous serons toujours redevables envers cette franchise qui a tout changé pour nous. Mais il n’y a que 24 heures dans un jour, et nous avons senti que nous ne pouvions pas faire honneur à nos projets avec Netflix sans abandonner Star Wars. Mais c’est avec regrets que nous nous retirons du projet».

David Benioff et D.B. Weiss devaient écrire et produire le prochain long-métrage Star Wars, attendu dans les salles américaines le 16 décembre 2022. Il allait être le premier d’une nouvelle ère après la sortie de Star Wars, épisode IX: L’Ascension de Skywalker dans deux mois, qui clôture les trilogies consacrées à la famille Skywalker débutées il y a plus de quarante ans, en 1977.

Ce départ intervient alors que les deux hommes ont signé en août un accord de cinq ans avec Netflix avec 250 M$ en jeu. Leur engagement sur Star Wars signifiait que le contenu qu’ils devaient aussi produire pour Netflix aurait pu prendre une dizaine d’années à mettre en œuvre. David Benioff et D.B. Weiss ont dû faire un choix.